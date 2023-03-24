Что делать и куда идти в «Ночь театров 2023»

В этот вечер программку можно не покупать: вместо обычных спектаклей вас ждут встречи с режиссерами и актерами, читки пьес, знакомство с секретами сценографии и оживленные дискуссии обо всем, что связано со сценой. Самые яркие события акции - в нашем гиде по Ночи театров, которая пройдет в Москве с 27 по 28 марта.

Расспросить о планах «Шалома»

Театр «Шалом» впервые участвует в акции Ночь театров. В этом году она приурочена к 200-летию Островского, поэтому зрителей будет ждать онлайн-лекция Григория Казовского. Израильский искусствовед, специалист по еврейскому авангарду расскажет о первых семи годах еврейского театра в России и проведет параллели с русским театром конца XIX века – когда на подмостках появились пьесы Александра Островского. Во встрече примут участие актеры и худрук «Шалома» Олег Липовецкий (на фото): у поклонников театра есть возможность узнать о том, какие премьеры ожидаются в следующем сезоне.

Трансляция встречи будет проходить также в сообществе театра ВКонтакте: https://vk.com/teatrshalom

Когда: 27 марта в 21:00.

Где: Варшавское шоссе, д. 71, к. 1.

Рассмотреть макеты декораций

Узнать из первых рук о том, как создаются макеты декораций и эскизы костюмов для спектаклей можно на встрече с выпускниками и студентами колледжа искусства им. Вишневской в Галерее на Каширке. И заодно увидеть их работы: здесь проходит выставка «Вход в театр», на которой представлены видеопроекции, костюмы, декорации по мотивам и эскизам Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Александра Головина.

Когда: 26 марта в 17:00.

Где: ул. Академика Миллионщикова, 35, корп. 5.

Вспомнить песни Вертинского

В Музее русского зарубежья пройдет экскурсия, посвященная творчеству Александра Вертинского. «Три жизни русского Пьеро» - это история вечного путешествия, музыкального и философского поиска, возвращения на родину в непростые годы Великой Отечественной войны. И, конечно же, песен, которые дарили утешение людям во Франции, Сингапуре, России и многих других странах.

Когда: 25 марта в 18:00.

Где: ул. Нижняя Радищевская, д. 2.

Узнать истории из жизни

В Музее истории ГУЛАГа 24 марта пройдет показ фильмов проекта «Мой ГУЛАГ» , которые рассказывают о судьбах людей, связанных с театром. Своими воспоминаниями поделятся Роксана Сац, дочь основательницы детского музыкального театра Натальи Сац, композитор Владимир Дашкевич, создатель Московского камерного хора Владимир Минин, актриса Татьяна Пилецкая, хореограф Азарий Плисецкий.

Когда: 24 марта в 13:00.

Где: 1-й Самотечный пер., д 9, стр. 1

Узнать о мастере финалов

Театр «Современник» в Ночь театров будет читать пьесы Островского, причем особое внимание уделит финалам, в которых содержится главное сообщение драматурга. О надеждах и переживаниях героев, их стремлениях расскажут Алена Бабенко, Владислав Вертов, Илья Лыков, Юрий Кравец, Владислав Прохоров. На Другой сцене театра они прочтут фрагменты из пьес и постараются найти общие черты их персонажей. Регистрация на событие уже закрыта, но можно следить за читкой онлайн на странице театра ВКонтакте.

Когда: 27 марта в 21:00.

Где: Чистопрудный б-р, 17, стр. 1.

Подискутировать об Островском

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и ректор ГИТИСа Григорий Заславский проведут public-talk о драматургии Островского. Они обсудят, в чем секрет сюжетов драматурга, которые остаются актуальными и сегодня, и как сегодня ставить его пьесы. Зрители также смогут поучаствовать в обсуждении и задать свои вопросы. За трансляцией события можно будет следить на странице театра ВКонтакте.

Когда: 27 марта в 21:00.

Где: ул. Малая Бронная, д. 4.

Задать вопрос Дмитрию Астрахану

Худрук театра «Школа современной пьесы» Дмитрий Астрахан поделится историями о том, как он работал с пьесами Островского и о значимости литературного наследия драматурга. Режиссер расскажет о работе над постановкой «Доходное место» для Ленкома и о готовящейся премьере в ШСП – спектакле «Красавец мужчина».

Когда: 27 марта в 22:00.

Где: ул. Неглинная, 29, стр. 1.

Прочесть «Трудовой хлеб»

В Большом зале Мейерхольда Сцены на Новослободской худрук режиссерско-актерской лаборатории Школы драматического искусства Игорь Яцко вместе с постановщиком спектакля «Гроза. Апокриф» Евгением Закировым и режиссером драмы «Трудовой хлеб» Егором Равинским расскажут о работе с пьесами Островского. Как удается сегодня сохранять наследие драматурга и находить в нем новые грани, как работать с его сочинениями – популярными и теми, которые ставятся редко.

Когда: 27 марта в 21:00.

Где: ул. Новослободская, 23.

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