МТС и Третьяковская галерея открыли цифровую выставку работ талантливых школьников России

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и Государственная Третьяковская галерея сообщают об открытии цифровой экспозиции в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Мультимедийная инсталляция посвящена работам одарённых школьников страны, вдохновленных творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной.

Цифровая выставка стала итогом всероссийского художественного конкурса в рамках совместной образовательной онлайн-программы МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев дети и подростки со всей России знакомились с тонкостями работы акварельной краской, особенностями ботанической иллюстрации по мастер-классам музейных педагогов на платформе pokolenie.mts.ru и учились на практике изображать растения.

В конкурсной части перед школьниками стояла задача: создать эскиз в акварельной технике с изображением любимого растения своего региона и загрузить работу на сайт проекта «Поколение М». Лучшие работы, отобранные педагогами и искусствоведами главного музея национального искусства России, составили цифровую ботаническую библиотеку, которая приурочена к всероссийской акции «Ночь искусств» в Государственной Третьяковской галерее.

«Совместно с Третьяковской галереей мы поддерживаем цифровизацию образовательной сферы и области искусства. Особенно ярким и плодотворным мы видим сотрудничество в ходе развития бесплатной онлайн-платформы МТС для творческого развития «Поколение М», которая помогает нам транслировать в онлайн формате уникальную экспертизу педагогов и научных сотрудников музея для всех детей нашей страны, предоставляя им равные возможности для творческого развития независимо от места проживания и любых других условий. Мы гордимся, что наш проект открывает художественные таланты по всей стране, и вместе открываем в стенах Третьяковской галереи уже четвертую экспозицию, куда вошли 17 работ ребят от Камчатского края и до столицы», — прокомментировала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

«Цифровые образовательные проекты позволяют значительно расширить доступ к различным программам обучения, в том числе и для детей, живущих в самых отдалённых уголках нашей страны. Мы рады, что Третьяковская галерея и компания «МТС» продолжают сотрудничество в таком важном проекте как «Поколение М». Он даёт возможность будущему поколению перенимать опыт у лучших педагогов и научных сотрудников Галереи, используя современные цифровые инструменты», — подчеркнула генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Специальная экспозиция «Поколения М» будет открыта в здании Новой Третьяковки, в пространстве Музея Анны Голубкиной по 15 ноября 2022 года.

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