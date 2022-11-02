В Центре Вознесенского откроется выставка «Шестидесятые. Слова и образы»

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3 ноября в Центре Вознесенского откроется выставка «Шестидесятые. Слова и образы».

Выставка «Шестидесятые. Слова и образы» соединит в себе прямую речь кинематографистов-шестидесятников со страниц журнала (интервью, статьи, сценарии), фото из фильмов из редакционной коллекции, обложки журнала в качестве образцов графики 1960-х, плакаты знаковых фильмов оттепели (из коллекций Госфильмофонда РФ и Музея кино), эскизы художников-постановщиков и фрагменты постановочных решений этих фильмов (из коллекций Музея кино и РГАЛИ), а также видеокомментарии сотрудников и читателей журнала тех лет. Все это позволит посетителям выставки погрузиться в полноценную изобразительную и словесную ткань эпохи. Параллельно самой выставке на сайте журнала «Искусство кино» будет запущен интернет-проект, который позволит также и читателям со всей страны окунуться в эпоху шестидесятых.

Модули выставки впервые на нескольких примерах подробно раскроют неразрывную связь киножурналистики, кинокритики и кинопроизводства. Материалы работы журнала «Искусства кино» в них будут показаны не просто как отражение кинематографа оттепели, но его активное формирование – от создания общественного мнения (поддержка работы М. Хуциева) до буквального «проталкивания» сценариев благодаря их печати (замысел «Андрея Рублева» А. Тарковского). Посетители выставки смогут окунуться в механику киножурналистской работы и с новой стороны посмотреть на историю создания ключевых произведений отечественного кинематографа. В свою очередь, эта работа журнала будет вписана в общую культурную историю периода и прокомментирована в рамках лекций, видео и цифровых материалов тогдашними и нынешними сотрудниками редакции «Искусства кино» с позиции современности.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Музея кино, Мосфильма, Союзмультфильма и РГАЛИ.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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