«МТС Медиа» и ГК «Рики» договорились о совместном производстве контента для детей

«МТС Медиа», контентный холдинг внутри цифровой экосистемы МТС, и ГК «Рики», один из крупнейших в России производителей детского контента, объявляют о стратегическом соглашении о совместном производстве контента и развитии офлайн-проектов.

Холдинг «МТС Медиа» и группа компаний «Рики» заключили стратегическое соглашение о совместном производстве проектов для детской аудитории. В рамках соглашения компании объединят свою экспертизу и ресурсы для разработки и производства новых анимационных фильмов, сериалов и другого контента для детей всех возрастов, а также рассмотрят возможности совместного продюсирования офлайн-мероприятий для детско-семейной аудитории.

Первым проектом в рамках партнерства станет разработка новой вселенной детских персонажей для воплощения в формате анимации, цифровых и аудиокниг, игр, которую ГК «Рики» готовит по заказу «МТС Медиа». Ключевым персонажем в новой вселенной станет Дед Мороз. Проект предполагает девелопмент креативной идеи, проработку визуальных образов и художественных концептов персонажей, а также написание сценария анимационного сериала. Продолжением вселенной станут офлайн-активности, включая семейные мероприятия и тематические парки, вокруг которых партнеры объединят усилия.

Соглашение позволит холдингу использовать опыт ГК «Рики» в создании медиавселенных, а ГК «Рики» получит стратегического партнера для производства новых проектов.

«Детско-семейный контент — одна из самых растущих категорий в медиаиндустрии уже несколько лет. Стратегия “МТС Медиа” строится в том числе вокруг развития франшиз в этом сегменте, как собственных, так и созданных в партнерстве с другими медиакомпаниями. В лице ГК “Рики” мы нашли опытного партнера, с которым надеемся развивать новые анимационные бренды для детей всех возрастов», – отметила Софья Митрофанова, генеральный директор холдинга «МТС Медиа».

«Сотрудничество с медиахолдингом открывает для нас широкий горизонт возможностей благодаря выходу на новую аудиторию, коллаборациям с другими продуктами экосистемы и созданию уникального детского контента», – подчеркнул Илья Попов, основатель ГК «Рики».

«Совместными усилиями мы сможем не только создавать качественный и увлекательный контент для детей и подростков, соответствующий самым высоким стандартам, но и расширить вселенную ГК «Рики». Это партнерство станет импульсом для дальнейшего роста и инноваций, позволяющий нам вдохновлять и развивать юное поколение. Уверена, что вместе мы добьемся выдающихся результатов, укрепляя позиции лидера в индустрии детского и семейного контента», – прокомментировала Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики».

У МТС «МТС Медиа» и ГК «Рики» уже есть опыт совместных проектов.