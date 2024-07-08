Российская креативная неделя против подмены реального развития творческих индустрий рисованием «воздушных замков»

Чтобы в регионах могли оценить состояние креативной экономики и достигнуть показателей, установленных в правительственной Концепции развития креативных индустрий, целевые параметры необходимо разложить на более простые составляющие. Поскольку рост доли креативных индустрий в ВРП измеряется объемом выпуска креативного продукта, в основе которого лежит интеллектуальная собственность, то это напрямую должно быть увязано с показателем суммы инвестиций в ее создание. С таким тезисом выступил председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Андрей Кричевский на заседании Комиссии Госсовета по экономике и финансам на Российской креативной неделе.

По словам Андрея Кричевского, декомпозиция суммарных российских целевых показателей между регионами и между федеральными ведомствами подразумевает не столько методологическое упражнение, сколько распределение ответственности: «Когда мы начинам считать, какой именно вклад в ВВП страны дает каждая креативная индустрия и каждый регион, возникает резонный вопрос, кто будет отвечать за «недостачу». Здесь все очень схоже со распределением ответственности за строительство жилья, где результат не эфемерная доля в ВВП, а материальные квадратные метры».

Продолжая аналогию, Андрей Кричевский обратил внимание на логику и стадии процесса: «В строительстве все начинается с проекта, затем обеспечивается инфраструктура и, наконец, возводится фундамент. В креативных индустриях роль архитектурного проекта играет сама Концепция развития креативных индустрий, инфраструктура – это кластеры и цифровые сервисы, ну а фундамент – интеллектуальная собственность как единственный инструмент монетизации творчества. Если начать энергично строить стены, махнув рукой на фундамент, велик риск, что объект строительства рассыплется».

Увеличить долю креативных индустрий в валовом национальном или региональном продукте означает увеличить выпуск товаров и услуг, ценность которых обеспечена правом интеллектуальной собственности. Поэтому закономерно, что развитие креативных индустрий начинается с инвестиций в инструменты учета и оценки интеллектуальной собственности, продолжается вложениями в производство творческого продукта и, наконец, завершается поддержкой дистрибуции, маркетинга, экспорта.

По мнению Андрея Кричевского, при таком подходе уже на первом этапе будет ясно, сколько вложено в тот или иной объект интеллектуальных прав и какой можно ждать экономический эффект от его использования: «К слову, самый большой мультипликативный эффект у архитектуры. Колоссальная стоимость порождается сравнительно небольшими затратами на разработку архитектурного проекта. Отсюда неожиданно заметную роль в мире креативных индустрий получает все тот же Минстрой. Регионы, грамотно учитывая интеллектуальную собственность, смогут понять, какой процент валового продукта они смогут получить за счет той или иной индустрии, и исходя из этого выстроить механизмы поддержки».

Председатель РЦИС напомнил, что в Москве доходность нематериальных активов буквально взлетела после того, как «дом начали строить с фундамента», развивая экосистему сервисов учета, оценки, коммерциализации интеллектуальной собственности и тем самым увеличивая залоговую массу по кредитам для творческого и технологического бизнеса. Этим опытом вполне могли бы воспользоваться российские регионы.

Подтвердил правильность подобного «нюансированного» подхода к оценке развития креативных индустрий в регионах и директор АНО «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов.

На ключевой роли интеллектуальной собственности в развитии креативных индустрий сделал акцент и начальник управления общественных проектов Администрации Президента РФ Сергей Новиков. Он напомнил, что люди готовы платить огромные деньги не просто за клетчатую рубашку, а за рубашку, изготовленную определенным брендом. Поскольку креативные индустрии – предмет совместного ведения регионов и федерации, то важно соблюсти баланс: «На сегодня важнейший вопрос в том, кто будет определять критерии отнесения к креативным индустриям. Если такие критерии будет определять федеральный центр, может пострадать успешная практика, уже сложившаяся в том или ином регионе. Если же отдать все на откуп регионам, картина может стать чересчур мозаичной», – отметил он.

Во многих отношениях показательным регионом с точки зрения подходов к креативным индустриям стала Республика Саха (Якутия). Якутское кино, ставшее уже не только российским, но и мировым культурным феноменом, огромные креативные и IT-кластеры, строящиеся кинопавильоны, университет и межвузовский кампус – все это на слуху у профессионального сообщества. И тем не менее глава региона Айсен Николаев честно признался, что достигнуть показателя в 6% ВРП к 2030 году республике едва ли удастся в силу колоссального объема сырьевой экономики. Именно поэтому стратегия развития креативных индустрий Якутии по большей части оперирует конкретными цифрами: например, сумма годового сбора от кинопоказа к 2030 году должна составить 2,5 млрд рублей.

Директор «Российской креативной недели», президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова отметила, что во многом благодаря Комиссии Госсовета, как площадке для обсуждения опыта и предложений разных ведомств, регионов, институтов и управленческих команд, за пять лет выработалось единое представление о креативных индустриях.

Подводя итог дискуссии, ее модератор губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что в майском указе президента РФ Владимира Путина развитие креативных индустрий оценивается как важное условие достижения национальной цели – формирования устойчивой и динамичной экономики. «Креативные индустрии должны расти быстрее, чем вся остальная экономика. Во многих регионах уже есть наработанные практики, которые необходимо распространять и внедрять в других регионах», – отметил губернатор.

Фото пресс-службы «Российской креативной недели»