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Домой366INFO.RU300 тысяч экземпляров книг московских издателей выйдет за рубежом в 2025-2026 гг

300 тысяч экземпляров книг московских издателей выйдет за рубежом в 2025-2026 гг

editor
By editor
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nonfiction
Фото © пресс-служба АКИ

В 2024 году благодаря городским проектам московские издатели заключили свыше 50 контрактов на издание литературы современных российских детских авторов за рубежом. Книги выйдут в 2025-2026 годах общим тиражом почти 300 тысяч
экземпляров в Китае, Латинской Америке, Сербии, Египте, Таиланде и других странах.

Это стало возможным благодаря городским международным мероприятиям – Московской международной издательской неделе, а также зарубежным бизнес-миссиям, организованным Агентством креативных индустрий Москвы. Проекты не только помогают развиваться столичному издательскому бизнесу, но и позволяют продвигать российскую культуру за рубежом.

Так, графические романы появятся на полках магазинов в Чили, Аргентине и Мексике. Жители государств Латинской Америки также смогут прочесть о приключениях четырнадцатилетней героини повести «Арабелла» и познакомиться с историями о необычных животных. Всего в регионе напечатают около 20 тысяч экземпляров.

Почти 40 различных изданий тиражом 185 тысяч штук представят в Китае. Среди них — обучающая серия «Навыки будущего» и цикл «Сказки по мотивам великих художников», вдохновленный картинами известных русских мастеров.

Детективы и фантастические сюжеты заинтересовали партнеров из Египта (19 тысяч экземпляров), произведение в жанре фэнтези — коллег из Индии (5 тысяч) и Сербии, где также выйдет серия книг для читателей младшего возраста (суммарный тираж составит 19 тысяч).

Москва предоставляет издателям ряд инструментов для продвижения продукции. Например, в рамках проекта Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы «Издательские сезоны»компании приглашают участвовать в международных выставках в России и дружественных странах. В прошлом году возможностью воспользовались больше 50 издательств и почти 40 иллюстраторов. Например, летом состоялась Московская международная издательская неделя, которую посетили представители Турции, Аргентины, Бразилии и других государств. Итогом стало подписание 15 контрактов.

В ноябре столичная делегация посетила Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку, на которой игроки рынка провели порядка 420 деловых встреч и презентаций.

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