НМГ и «Платформа» представили рейтинг ценностного воздействия российского кино и анимации

В Москве продолжает работу форум «Российская креативная неделя». Деловая программа проходит в кластере «Ломоносов» с 3 по 7 июля.

Центр социального проектирования «Платформа» при поддержке Национальной Медиа Группы проанализировал кино и анимационные продукты 2022–2023 гг. с точки зрения их ценностного воздействия на зрителя и составил рейтинг топ-25 картин с социальным эффектом, а также первый рейтинг мультфильмов, оказывающих, по мнению родителей, наиболее сильное ценностное воздействие на детей.

88% россиян в 2023 году высоко оценивают качество отечественного киноконтента. За последний год этот показатель вырос на 6 п.п. При этом 71% считает, что российский кинематограф может производить контент, сопоставимый по уровню с западным.

За последние три года россияне стали лучше относиться к отечественному кинематографу. Этот показатель вырос на 11 п.п. с 2021 года. Ключевыми драйверами для позитивных изменений стали: улучшение качества съемок, спецэффектов и графики, а также глубокая проработанность тем и сюжетов российских картин. По мнению зрителей, в современном кино по-прежнему недостаточно картин с полезными тематиками, направленных на воспитание зрителей, особенно детей и молодежи, а также контента с честным и реалистичным сюжетом и волнующей общество социально значимой тематикой.

Безусловными лидерами рейтинга кинопроектов стали шесть фильмов и сериалов: «Праведник», «Далекие близкие», «Трудные подростки 4», «Поехавшая», «Чебурашка» и «Нулевой пациент». Именно эти картины - пример баланса зрительской симпатии (высокий рейтинг на онлайн-платформах) и социального влияния. Топ-6 объединяют высокие оценки зрителей из-за способности картин изменять взгляды. На это, в том числе влияют наличие важной идеи и новый взгляд на актуальную проблему.

Среди всех участников рейтинга опрошенные выделили примеры эталонных картин, считая, что таких нужно снимать больше. В первую десятку вошли топ-6 кинопродуктов из списка безусловных лидеров, а также «Мира», «Капельник», «Монастырь» и «Непослушник».

Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам:

«Мы живем не в изолированном мире, а мире влияющих на общество идеологем и ценностей. Отсюда желание видеть, с одной стороны, контент, который работает на традиционные для нашего общества ценностные установки, а с другой, который формирует осознанное понимание правильности того пути, который мы выбрали, убежденность в том, что верной дорогой идём. Государство через институты развития (ИРИ, Президентский фонд культурных инициатив) создает условия для поддержки такого ценностно ориентированного контента, тем более, что эти ценности в 2020 году внесены через поправки в Конституцию - суверенитет, традиционные семейные ценности, преемственность поколений, патриотизм».

Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы:

«Для нас очень важно слышать и понимать свою аудиторию. Поэтому мы проводим исследование запроса аудитории на социально преобразующие смыслы в контенте. Пожалуй, главная тенденция, которую отражает новое исследование — растущий запрос аудитории именно на ценностное содержание контента. Качество сценариев и производства люди оценивают очень высоко, на уровне западных проектов; в этом смысле отечественный контент вполне соответствует запросам аудитории. Теперь внимание зрителя обращено на содержание контента — смыслы и ценностные установки. Лидерами рейтинга стали фильмы и сериалы, отражающие наши традиционные, а по большому счету, общечеловеческие ценности — дружба, любовь, человечность, поддержка. При этом контент, который несет эти смыслы, абсолютно коммерчески успешен и востребован у зрителей».

Национальная медиа группа и Центр социального проектирования «Платформа» представили на деловой программе “Российской креативно недели” первый рейтинг мультфильмов, оказывающих, по мнению родителей, наиболее сильное ценностное воздействие на детей.

Среди 25 картин родители выбрали те, которые, по их мнению, сильнее всего оказывают положительное воздействие на детей. В топ-6 вошли мультсериалы «Фиксики», «Три кота», «Простоквашино»(новое), «Барбоскины», «Лунтик» и «Маша и Медведь». Они являются примером баланса между реальными потребностями детей и интересами взрослых. «Смешарики» также высоко оцениваются родителями по уровню ценностного воздействия, однако меньше вовлекают родителей в просмотр.

Лидеров рейтинга объединяет наличие в сюжете примеров общегуманитарных ценностей, способствующих формированию личности и мировоззрения ребенка. Так, 89% родителей отметили, что «Фиксики» и «Три кота» сильнее других картин демонстрируют дружбу как основную ценность, а мультфильм «Лунтик» —воспитанность и вежливость. Осознание индивидуальности каждого человека, «понимание, что все разные», по мнению родителей, ярче всего транслируется в «Барбоскиных», в «Трех котах», в «Смешариках» и новом «Простоквашино». Однако, как и все базовые ценности, оно также присутствует и в других картинах.

Наибольший разброс в оценках с точки зрения воспитания ценностей получил мультсериал «Маша и Медведь»: в числе сильных сторон опрошенные выделяют пример дружбы и «понимание, что все люди разные», а в числе наиболее слабых — уважение и помощь родителям, людям старшего возраста. И это самый низкий показатель воспитания ценности среди лидеров рейтинга.

Исследование проводилось в марте – мае 2023 года. В опросе приняли участие более 1200 родителей детей в возрасте от 2 до 8 лет, а также две фокус-группы с этой же целевой аудиторией. В рамках исследования были проведены глубинные интервью родителей и детей, а также опрошены 20 экспертов и 10 родителей для составления рейтинга топ-25 картин, имеющих влияние на детей. Исследование проводилось Национальной Медиа Группой в рамках деятельности Альянса по защите детей в цифровой среде.

Исследование проводилось в феврале-апреле 2023 года. В опросе приняли участие 1200 зрителей и 50 экспертов в области кинопроизводства. В рамках исследования были проведены 10 глубинных интервью и 2 фокус-группы со зрителями для составления рейтинга топ-25 российских картин с точки зрения их ценностного воздействия.

Полная версия исследования доступа по ссылке: https://pltf.ru/2023/07/06/rejting-filmovs-soczialnym-effektom-2023/ .

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