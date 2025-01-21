В эфире «Первого Интернационального Радио ПИ ФМ» запускается новый цикл передач, посвященный выдающимся личностям в истории издания «За рубежом»

Совместный проект радиостанции «ПИ FM», входящей в холдинг «МКР-Медиа», и издания «За рубежом», которое является частью холдинга «Евразийская медиагруппа», предоставит слушателям уникальную возможность познакомиться с историческими фигурами, стоявшими у истоков создания журнала в 1930 году, а также с теми, кто на протяжении почти ста лет формировал его облик.

2025 год является юбилейным для издания. «За рубежом» отмечает 95 лет с момента выхода первого выпуска и 65 лет с возобновления своего издания в 1960 году. Изначально задуманный как журнал, ярко отражающий «неприглядные стороны жизни государств с загнивающим капитализмом» (в соответствии с пожеланиями правящей партии), «За рубежом» впоследствии несколько смягчил свою редакционную политику и стал настоящим окном в Европу, Америку и другие уголки мира для советских читателей.

Среди тех, кто оставил яркий след в истории этого легендарного издания, можно назвать таких деятелей искусства, как Максим Горький, Карл Радек, Генрих Манн, Роже Версель, Эрнест Хемингуэй, Андор Габор, Ромен Роллан, Варвара Степанова и Александр Родченко. В программе «Про людей», выходящей в эфир по четвергам, мы постараемся подробно рассмотреть вклад этих личностей в развитие журнала.

Первый выпуск программы посвящен Максиму Горькому. Хотя он более известен как писатель и драматург, Горький также проявил себя как талантливый журналист. В 1930 году именно он стал инициатором и главным редактором издания «За рубежом», которое стремилось рассказать советскому человеку о жизни за пределами Союза.

Горький формировал редакционную политику журнала, приглашая к сотрудничеству представителей советских полпредств в разных странах, деятелей заграничных социал-демократических партий и эмигрантов, симпатизирующих Советскому Союзу. Пользуясь своей репутацией в литературном мире, он привлекал к работе в журнале видных зарубежных писателей и интеллектуалов-гуманитариев, что способствовало расширению горизонтов читателей.

Издание «За рубежом» существует и сегодня. С 2006 года оно входит в состав Евразийской медиагруппы и продолжает специализироваться на освещении важнейших событий международной повестки, информируя российских читателей о значимых процессах в экономике, науке, искусстве, культуре и других сферах жизни.