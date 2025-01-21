РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВ эфире «Первого Интернационального Радио ПИ ФМ» запускается новый цикл передач, посвященный...

В эфире «Первого Интернационального Радио ПИ ФМ» запускается новый цикл передач, посвященный выдающимся личностям в истории издания «За рубежом»

editor
By editor
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максим горький - за рубежом

Совместный проект радиостанции «ПИ FM», входящей в холдинг «МКР-Медиа», и издания «За рубежом», которое является частью холдинга «Евразийская медиагруппа», предоставит слушателям уникальную возможность познакомиться с историческими фигурами, стоявшими у истоков создания журнала в 1930 году, а также с теми, кто на протяжении почти ста лет формировал его облик.

2025 год является юбилейным для издания. «За рубежом» отмечает 95 лет с момента выхода первого выпуска и 65 лет с возобновления своего издания в 1960 году. Изначально задуманный как журнал, ярко отражающий «неприглядные стороны жизни государств с загнивающим капитализмом» (в соответствии с пожеланиями правящей партии), «За рубежом» впоследствии несколько смягчил свою редакционную политику и стал настоящим окном в Европу, Америку и другие уголки мира для советских читателей.

Среди тех, кто оставил яркий след в истории этого легендарного издания, можно назвать таких деятелей искусства, как Максим Горький, Карл Радек, Генрих Манн, Роже Версель, Эрнест Хемингуэй, Андор Габор, Ромен Роллан, Варвара Степанова и Александр Родченко. В программе «Про людей», выходящей в эфир по четвергам, мы постараемся подробно рассмотреть вклад этих личностей в развитие журнала.

Первый выпуск программы посвящен Максиму Горькому. Хотя он более известен как писатель и драматург, Горький также проявил себя как талантливый журналист. В 1930 году именно он стал инициатором и главным редактором издания «За рубежом», которое стремилось рассказать советскому человеку о жизни за пределами Союза.

Горький формировал редакционную политику журнала, приглашая к сотрудничеству представителей советских полпредств в разных странах, деятелей заграничных социал-демократических партий и эмигрантов, симпатизирующих Советскому Союзу. Пользуясь своей репутацией в литературном мире, он привлекал к работе в журнале видных зарубежных писателей и интеллектуалов-гуманитариев, что способствовало расширению горизонтов читателей.

Издание «За рубежом» существует и сегодня. С 2006 года оно входит в состав Евразийской медиагруппы и продолжает специализироваться на освещении важнейших событий международной повестки, информируя российских читателей о значимых процессах в экономике, науке, искусстве, культуре и других сферах жизни.

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