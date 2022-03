В России покажут фильм-номинант на «Оскар» «Худший человек на свете» режиссера Йоакима Триера

24 марта 2022 года в российский прокат выходит фильм «Худший человек на свете» –– интеллектуальная мелодрама режиссера Йоакима Триера о поиске себя, вызовах и взрослении европейской девушки из Осло. Исполнительница главной роли актриса Ренате Реинсве получила награду за лучшую женскую роль в основном конкурсе в Каннах 2021 года, картина также была номинирована на премии Оскар (категории «лучший оригинальный сценарий» и «лучший фильм на иностранном языке»), BAFTA и другие.

23 марта зрительские премьеры фильма пройдут в Москве – в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» – и в Санкт-Петербурге – в кинотеатре «Аврора». В Москве картину представит и обсудит кинокритик Егор Москвитин, в Петербурге – кинокритик Ксения Ильина.

«Худший человек на свете» рассказывает о становлении современной девушки, трудностях личного выбора, радостях и горестях молодого человека на пути самопознания. Юная студентка Юлия из хорошей норвежской семьи начинает взрослую жизнь, думая, что станет врачом. Её главные черты — беспокойство и рефлексия. Ни одно событие и переживание Юлия не оставляет просто так, ставит под сомнение собственные и чужие ценности и живёт в постоянном внутреннем конфликте. После первых месяцев учёбы она решает, что психология ей куда ближе, чем медицина — а потом увлекается писательством, фотографией и книжным делом. Фильм разбит на 12 последовательных глав: Юлия меняет профессии и возлюбленных, переживает длительные отношения и лёгкие увлечения, приспосабливается к новым обстоятельствам и открывает разные стороны своей личности.

В портрете эмансипированной и ищущей женщины режиссер Йоаким Триер рассматривает актуальные вопросы в самоопределении и отношениях европейского человека: где проходит граница нашей свободы, в чём причина нашей неудовлетворённости, способен ли человек быть одиночкой и почему, несмотря на обилие возможностей и отсутствие видимых препятствий, мы всё равно не можем перестать тревожиться за будущее.

Режиссер Йоаким Триер родился в Дании и вырос в Норвегии в кинематографической династии: его отец работал звукорежиссёром, а дедушка — художественным директором влиятельной европейской студии Norsk Film. C подросткового возраста Йоаким Триер увлекался кино, и даже в тинейджерские годы, когда катался на скейтборде, снимал собственные видео. С первого фильма «Реприза» Триеру сопутствовал успех: его драма о молодых соперничающих писателях получила призы в Торонто, Роттердаме и Карловых Варах. Следующий фильм «Осло, 31 августа» о двух днях из жизни выздоравливающего парня с наркозависимостью попал в конкурс «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Первый международный проект Йоакима Триера с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер попал уже в основной конкурс Каннского кинофестиваля: драма «Громче чем бомбы» рассказывает о семье отца и двоих сыновей, которые пытаются разгадать причину смерти матери. В мистической мелодраме «Тельма» Триер вернулся к теме непокоя в юности: его героиня Тельма, выросшая в консервативной семье, проживает становление и первую запретную любовь в студенческие годы. В пятом полном метре «Худший человек на свете» Триер закрепляет свою позицию как одного из самых ярких современных авторов: фильм был показан в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где получил приз за лучшую женскую роль, а позже был номинирован на Оскар как лучший иностранный фильм и за лучший оригинальный сценарий. «Худший человек на свете» входит в так называемую «трилогию Осло» о жизни героев в норвежской столице вместе с ранними фильмами Триера «Реприза» и «Осло, 31 августа». В «Худшем человеке на свете» Триер воссоздаёт атмосферу любимого Осло, как это делали Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо с Парижем, а Скорсезе и Спайк Ли с Нью-Йорком. Подражая кино 60-х и 70-х, Триер выбрал снять фильм на плёнку 35-мм. Другие источники вдохновения Йоакима Триера — фильмы Ингмара Бергмана, французская новая волна, особенно Эрик Ромер, Новый Голливуд и наследие скандинавского философа Сёрена Кьеркегора.

Роль Юлии была специально написана под норвежскую актрису Ренате Реинсве. Ренате, годы работавшая в театре, собиралась бросить актёрскую карьеру прямо перед тем, как получила предложение о «Худшем человеке на свете». Триер уже снимал Ренате в эпизоде «Осло, 31 августа». Игра Реинсве собрала восхищённые отзывы ведущих мировых изданий и приз в Каннах за лучшую женскую роль. The New Yorker пишет: «присутствие Реинсве в кадре делает фильм больше него самого», а The Guardian однозначно утверждает, что на наших глазах «родилась звезда».

Фильм «Худший человек на свете» выйдет в российский кинопрокат 24 марта, а в апреле будет эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink.

