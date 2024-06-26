Промышленный дизайн родился не вчера: к 110-летию Мариэтты Гизе

Глеб Визель. Фото организаторов

Первые ассоциации с дизайном — это одежда, обувь, аксессуары, интерьеры, и здесь речь идет о внешнем виде какого-то объекта или изделия. Но есть еще одно направление дизайна, которое включает не только работу над визуальным имиджем продукта, но и его технологичность, функциональность и удобство использования. Промышленный дизайн.

В России эта отрасль начала развиваться еще в советские времена. Совсем скоро — 29 июня — будет отмечаться Международный день промышленного дизайна. А сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Мариэтты Гизе — архитектора, графика, педагога, доктора искусствоведения и автора книг по художественному конструированию. Она стала одним из первых отечественных историков художественно-технической культуры России, на почве которой и родился промышленный дизайн. Мариэтта написала на эту тему более 40 научных работ, а также помогала конструкторам найти не только функциональное решение изделий, но и придать им эстетическую выразительность. Свои знания Гизе передавала студентам Ленинградского художественно-промышленного училища.

В связи с этими знаковыми датами мы решили рассказать, как промышленный дизайн развивался и чем запомнился в нашей стране, что происходит в отрасли сейчас, каковы ее главные задачи и перспективы. В этом нам помогли эксперты индустрии и кураторы конкурса решений в сфере индустриального дизайна «Фабрика дизайна 3.0», организованного Агентством креативных индустрий, — руководитель направления промышленного дизайна АО «Трансмашхолдинг», преподаватель Universal University, куратор программы «Промышленный дизайн» (Британская высшая школа дизайна), ментор проектов, исследователь-аналитик продуктов в промышленном дизайне Владимир Шипилов и глава студии «Визель Дизайн», руководитель мастерской предметного дизайна Национального института дизайна, доцент кафедры дизайна среды и интерьера Национального института дизайна Глеб Визель.

С чего начался промышленный дизайн

Родоначальником промышленного дизайна считается английский художник-керамист Джозайя Веджвуд, живший в XVIII веке, — дедушка знаменитого Чарльза Дарвина. «Он был величайшим из тех, кто посвятил свою жизнь объединению искусства и промышленности», — говорил о нем писатель и 41-й министр Великобритании Уильям Гладстон. Веджвуд руководствовался принципом, что гармоничная форма и композиция предметов — результат очень четко выверенного процесса. Он тщательно изучал рынок, материалы и лично следил за ходом работ на своей фабрике по производству фаянсовой посуды. Современники Веджвуда вспоминали, что он нещадно разбивал тростью образцы посуды, которые его не устраивали. Владелец бизнеса постоянно экспериментировал и улучшал продукцию методом проб и ошибок. Компания Wedgwood просуществовала до конца XX века, в 1987 году объединилась с ирландским производителем хрустальных изделий Waterfood Crystal, а в 2009 году ее активы перешли финской фирме Fiskars.

Как развивался промышленный дизайн в России

В России первой организацией, которая занималась чем-то отдаленно похожим на то, что сегодня называется промышленным дизайном, стал подотдел художественной промышленности при Отделе изобразительных искусств Народного комиссариата, созданный в 1918 году. А в 1920-м появились Московские высшие государственные художественно-технические мастерские — ВХУТЕМАС, где с учениками работали Родченко, Татлин, Степанова, Попова, Ладовский, Щусев, Бруни, Кандинский, Фаворский, Удальцова и другие.

«Если рассматривать историю Советского Союза, самый яркий пример отечественного промдизайна — это вооружение. Танк Т-34 — несомненный шедевр промышленного дизайна в современном понимании: очень экономичная, технологичная, быстро изготавливаемая и функциональная вещь, максимально соответствующая своему назначению. Среди бытовых предметов подобных примеров не так много. Российская империя отставала от западных стран по уровню индустриального развития, поэтому СССР был вынужден активно догонять их по уровню и оснащению производств. До 60-х годов прошлого века говорить о бытовом промышленном дизайне как об оригинальной и самодостаточной дисциплине не приходится», — считает Глеб Визель.

В 1963 году по приказу Совета министров СССР был открыт Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), и его сотрудники сразу стали предлагать новые идеи. Один из самых известных проектов — экспериментальное шестиместное такси Юрия Долматовского. Двигатель в нем находился сзади, силовой агрегат — поперек, а не продольно, кабина водителя — над передними колесами. К сожалению, до серийного производства дело не дошло.

«Словосочетание “промышленный дизайн” в то время никто не использовал. Было художественное конструирование, а потом появился термин “техническая эстетика” и одноименный журнал. Его издателем стал основатель ВНИИТЭ Юрий Соловьев. Кульминацией работы института стал Международный конгресс ИКСИД 1975 года в Москве (ICSID — Международный совет организаций промышленного дизайна, сейчас более известен как WDO) и назначение Соловьева его председателем. В 1992 году ВНИИТЭ полностью прекратил существование, но в 1988 году один из его ведущих специалистов Дмитрий Азрикан создал первую в Советском Союзе студию, участники которой (среди них были и мои преподаватели Алексей Синельников и Марина Михеева) фактически стали пионерами промышленного дизайна в СССР», — рассказывает Владимир Шипилов.

К сожалению, студия просуществовала недолго и прекратила свою работу после переезда Азрикана за границу. После этого в отечественном промдизайне было полное затишье до 2000-х годов, когда благодаря Сергею Смирнову, Александру Матвееву и Владимиру Самойлову, всей плеяде уральских специалистов и «строгановцев» направление стало развиваться. В 2007 году в издательстве «Вершина» была выпущена книга, которая до сих пор не утратила свою актуальность, — «Промышленный дизайн: создание и производство продукта» Карла Т. Ульриха. «Ее выход стал громким заявлением о том, что промышленный дизайн существует и крайне необходим для развития промышленности и перехода от выпуска изделия к выпуску продукта», — считает Владимир.

Главные достижения отечественного промышленного дизайна

Промышленный дизайн исторически применялся в самых разных сферах экономики, производства и жизни города. Подтверждением этому стали, например, такие отечественные проекты:

Московский метрополитен. «Это междисциплинарный проект, объединяющий архитектуру, транспортный и промышленный дизайн, системное проектирование и инжиниринг», — говорит Шипилов.

Фотоаппарат «Зенит-Е», выпущенный в 1965 году. Он до сих пор является рекордсменом по количеству проданных в мире зеркальных камер. На Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ) было выпущено 3,3 млн экземпляров, но спрос был настолько высок, что пришлось дополнительно запустить производство в Белоруссии — там было произведено еще 5 млн фотоаппаратов. С точки зрения дизайна эта модель не была прорывной, но стала, говоря современным языком, очень удачным кейсом — люди предпочитали стильный, качественно сделанный продукт зарубежным аналогам, которые стоили в два-три раза дороже. Его охотно покупали не только у нас, но и в Великобритании, Германии, Италии, Испании, Скандинавии. В обзоре 1967 года английского издания Amateur Photographer отмечалось, что устройство обладает прекрасным функционалом за разумные деньги, а в 1979 году журнал What Camera признал его лучшим фотоаппаратом года, обошедшим все зарубежные модели.

Радиола «Спидола» — малогабаритный радиоприемник с уникальным визуальным и техническим решением, легендарные студийные микрофоны «Октава» и автомобиль Горьковского автозавода «Волга». Эти изобретения были поставлены на производство и получили международное признание.

Тенденции промышленного дизайна в СССР

По словам Глеба, во главу угла тогда не ставилось формирование собственной культурной идентичности. Практически все решения были заимствованы у западных производителей. Сотрудники ВНИИТЭ осознавали это и старались активно заниматься оригинальными разработками, но, увы, они в итоге выпускались в штучных экземплярах.

«С точки зрения идей и концептуального проектирования то, что делалось в институте, было на высочайшем уровне. Увы, многие проекты не были реализованы и не дошли до наших дней. Например, поразительная футуристическая телевизионно-акустическая система для дома, которая опередила по стилистике и идеям современные системы, которые сейчас выпускает известная во всем мире компания Bang & Olufsen. Еще одна интересная разработка — небезызвестный умный дом “Сфинкс”, интегратор всех бытовых приборов, который назвали домашним телерадиокомплексом», — рассказывает Владимир.

Современные тенденции в промышленном дизайне

Сегодня промышленный дизайн используется в самых разных сферах — недвижимости, образовании, производстве техники, мебели, товаров повседневного спроса и другой продукции. «Неплохие оригинальные дизайн-решения встречаются в тех областях производства, где в силу характеристик потребления невозможно скопировать западные образцы. Если вы разрабатываете автомобиль для городской инфраструктуры, он не будет концептуально отличаться от других моделей, потому что дороги, светофоры и так далее по всему миру одинаковые. Но если речь, например, о ледоколе, вряд ли кому-то придет в голову разрабатывать французскую или голландскую версию — в тех странах нет таких условий, в которых будет востребовано это изобретение», — говорит Глеб Визель.

Владимир Шипилов. Фото из личного архива

Владимир Шипилов подробнее рассказал об интересных современных дизайн-разработках в России, которые вызвали резонанс. В 2014 году научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» представила на международной выставке «Иннопром» трамвай R1, который в народе прозвали «iPhone на рельсах». Его высоко оценили дизайнер-революционер Крис Бэнгл, создатель первого Mercedes C-Class и SLK Мурат Гунак и другие лидеры индустрии. Знаковым стал проект «Кортеж» по созданию автомобилей представительского и высшего класса от компании Aurus. В качестве монолитного бренда со своим ДНК заявила о себе российская компания бытовой техники и аксессуаров премиум-класса BORK, получившая 18 международных премий. В сфере рельсового транспорта абсолютным лидером и обладателем российских и международных премий в области дизайна, таких как Red Dot Design, IF Design, Good Design и в этом году А’Design за поезд метро «Москва 2024», является «Трансмашхолдинг».

Перспективы развития промышленного дизайна в России

По мнению Владимира, сейчас российский промышленный дизайн наиболее активно развивается в транспортной сфере, куда поступают мощные инвестиции, в области IT и в производстве медицинского оборудования. «Чтобы стимулировать развитие промышленного дизайна, важно использовать его в самом начале процесса производства, научиться выпускать много, серийно и качественно. Если будут расти предприятия, расширяться экономическая эффективность и спрос, промдизайн станет эволюционно востребованным. Но кратный рост и дальнейший прорыв невозможен также без развития экспорта, и здесь промышленный дизайн — первое окно выхода на внешние рынки, потому что он позволяет создать узнаваемый имидж бренда, привлечь внимание к продукции и сделать ее конкурентоспособной. Если у компании нет своего визуального стиля, сценариев использования, эргономики и правильного интерфейса, что бы она ни предлагала в современном мире, это не будет пользоваться спросом», — уверен эксперт.

Глеб Визель считает, что сейчас перед российской индустрией дизайна стоит несколько серьезных задач, которые связаны с утверждением позиций специалистов на рынке, их качественной подготовкой и формированием запроса у потребителей: «В 90-е годы, даже еще в начале 2000-х дизайнерам было важно доказать, что они могут работать не хуже зарубежных коллег, но они еще действовали в рамках культурной парадигмы, созданной не в нашей стране. Сейчас главная цель — доказать свою культурную состоятельность, сформировать свои принципы потребления и поведенческие модели. Основная проблема в том, что многие рассматривают дизайн как объект, а это на самом деле часть инфраструктурного развития общества, потому что в дизайне огромную роль играет потребитель. И чтобы отрасль развивалась, важно сформировать его потребности, а это всегда искусственный путь, маркетинг и реклама: мы никогда не узнали бы, что такое высокая мода, без многочисленных глянцевых журналов и не стали бы активно употреблять фастфуд, если бы о нем не кричали на каждом углу. Ну и, конечно, важна качественная подготовка разумных специалистов, чтобы люди, пройдя обучение, умели думать, а не просто пользоваться карандашом и компьютером».

Наталья МАЛАХОВА