Мультсериал «Дракошия» выходит на телеканале «О!»

В субботу, 14 января, в эфире первого детского познавательного телеканала «О!» стартуют показы анимационного проекта для дошкольников «Дракошия». Новые серии будут транслироваться каждые выходные на протяжении января.

По сюжету сериала, высоко в облаках находится страна Дракошия, где обитают волшебные существа – Дракоши, обладающие разного вида магией. Они сталкиваются с повседневными детскими неприятностями, с которыми справляются самыми невероятными способами. Например, Дракоша Тоша с помощью волшебных мыльных пузырей может поднимать вещи и других дракош, Пауи обладает суперсилой, Рути управляет ростом цветов и деревьев, Мисоля создает музыку и придумывает танцы, Тутуча оживляет неодушевленные предметы, Тайми обладает суперскоростью, а Вундер создает механические изобретения из облаков. Наблюдает за непоседливыми дракошами добрый дедушка Рубус – говорящее дерево, которое помогает маленьким героям превращать трудности в удивительные приключения.

Новый анимационный сериал «Дракошия» входит во франшизу «Дракоша Тоша» и производится анимационной компанией «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга»). Автор оригинальной идеи Дракоши Тоши – известный российский писатель, сценарист, продюсер Олег Рой.

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