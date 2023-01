В прокат выходит фильм-победитель фестиваля авторского кино «Зимний» «Не хороните меня без Ивана»

В кинотеатральный прокат выходит фильм «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой. Картина завоевала главный приз за лучший фильм на первом российском фестивале авторского кино «Зимний», а также отмечена специальным дипломом жюри «За раскрытие национальных традиций» на международном кинофестивале «Евразия» в Казахстане и дипломом «За дебют с пожеланием большого творческого пути» VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».

Эта правдивая история произошла в 1910 году в Восточной Сибири, на просторах Якутии. Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только русский, сын священника, Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

Режиссер картины Любовь Борисова окончила Финансово-экономический институт Якутского государственного университета по специальности «Мировая экономика» и магистерскую программу «Кино и литература циркумполярного региона» Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета. С 2011 года она начала работать в сфере кино. В 2018 году Любовь сняла дебютный полный метр по собственному сценарию «Надо мною солнце не садится» («The sun above me never sets»), который получил множество наград на кинофестивалях и имел большой зрительский успех.

«Фильм основан на реальных событиях. Для сценария я взяла за основу забавный эпизод из жизни художника и этнографа Ивана Васильевича Попова и его друга Степана Бересекова, который страдал летаргическим сном. Бересекова отпевали в церкви, когда он внезапно проснулся и напугал до смерти псаломщика - младшего брата Попова. “Покойник” пришел за помощью в юрту Попова, который выяснил природу его заболевания. С тех пор Бересеков говорил людям, что если он умрет в следующий раз, то без художника Ивана Попова его нельзя хоронить. Несмотря на мрачное начало, фильм получился легким и красочным. Главной темой фильма звучит философия красоты окружающего нас мира. Ведь в природе всё гармонично, а значит, красиво. В этом секрет счастья якутского народа», – отмечает Любовь Борисова.

«Мировая премьера фильма должна была состояться на одном из крупнейших международных кинофестивалей – TIFF в Торонто, но в связи с текущей политической ситуацией показ отменили. Тем не менее, фильм доходит до зрительской аудитории, в том числе международной – в ближайший месяц фильм будет показан на кинофестивалях в Иране и Индии. Но в первую очередь нам важно то, что фильм выходит в широкий прокат в России», – подчеркивает продюсер картины Иван Болотников.

«Не хороните меня без Ивана» выходит в прокат в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Магнитогорске и других городах.

