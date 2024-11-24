В Москве состоялась ХXV церемония премии «ГРАЦИЯ»

19 ноября 2024 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия, в историческом центре Москвы, ресторане «Светлый» состоялась ХXV церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.

В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.

Ведущим церемонии был певец, ведущий, автор песен, победитель конкурса Аллы Борисовны Пугачевой «Алла ищет таланты», участник телепроекта Голос-7, лауреат Премии телеканала RU.TV Дмитрий Нестеров, Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: Анфиса Чехова, Группа «Уч-Кудук» солист Зиед Ишанходжаев, ЕЛЕНА МАКСИМОВА, Анна Боронина, группа МАНАБИ & САТОРИ, певец ДИГЕР и блоггер Виктория Целикова, дуэт ЭЛиПС, актриса Елена Константиновна Тонунц, актер, продюсер Александр Златопольский и многие др.

Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.

В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 15 номинациях:

Косметический бренд ЛОШАДИНАЯ СИЛА — ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД

Международная сеть доставки цветов ЦВЕТОЧКИ – ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ В СФЕРЕ ФЛОРИСТИКИ И ДЕКОРА. ВЫБОР ЗВЁЗД

Юлия Борисовна Чаллы — ЛУЧШИЙ ВРАЧ КОСМЕТОЛОГ

Абдулла Александрович Хасанов – ЛУЧШИЙ ВРАЧ УРОЛОГ

Анастасия Волкова – ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТАТУИРОВКЕ И ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ

Максим Владимирович Хлысталов — ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО ПЛАСТИКЕ ВЕК

Татьяна Гузеря – ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНДИТЕР

Елена Константиновна Тонунц — ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЕАТРА И КИНО

Портал Ева.Ру – ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ

Анфиса Чехова – СЕКС СИМВОЛ ЭПОХИ

Елена Максимова – ЗА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЛАД В РАЗВИТИИ ПАТРИОТИЗМА

Анна Боронина – ЛУЧШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА МЕГА ХИТОВ

Зиёд Ишанходжаев, Группа «Уч Кудук» – АРТИСТ ПОКОЛЕНИЙ

Группа МАНАБИ & САТОРИ – ЛУЧШИЙ ДУЭТ. ПРОРЫВ ГОДА

Певец Дигер и блогер Виктория Целикова – КОЛЛАБОРАЦИЯ ГОДА

Сюрприз для гостей приготовила мастер кондитер Татьяна Гузеря на сцену вынесли большой торт со статуэткой «Премии ГРАЦИЯ», который вспыхнул прям на сцене.

В рамках церемонии премии Грация продюсер Александр Златопольский провел презентацию фильма ЛЮБОВЬ ПО ФРЕЙДУ, который выйдет на экраны кинотеатров страны в 2025 году.

Лауреаты и гости церемонии получили подарки: косметические наборы от звездного бренда «Лошадиная Сила», сладкие подарки от Домашней Кондитерской «Сладкий Кот», цветочные и фруктовые букеты от международной сети доставки цветов ЦВЕТОЧКИ, косметические наборы от компании BEAUTY KIT – бренды по уходу за волосами и лицом TOVEGAN AND CONTENTLY, наборы деликатесов и эксклюзивной продукции от компании Craft & Eco Food, косметические наборы от компании АКСИОМА.

Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию Вы можете на официальном сайте Премии.

Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.

Премия «Грация» проводится при поддержке: Косметическая компания BEAUTY KIT – эксклюзивный представитель калифорнийских брендов по уходу за волосами и лицом TOVEGAN AND CONTENTLY, Контрактное производство косметики №1 в России AXIOMА, Компания Craft & Eco Food — это частное производство деликатесов и эксклюзивной продукции, Легендарный бренд «Лошадиная Сила», Домашняя Кондитерская «Сладкий Кот», международная сеть доставки цветов ЦВЕТОЧКИ

Фото предоставлены профессиональным фотографом Давидом Дьяченко, www.grasia-msk.ru