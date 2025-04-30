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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойLIFESTYLEMUSICBOX PARTY: музыка, красота и энергия создают настоящую магию!

MUSICBOX PARTY: музыка, красота и энергия создают настоящую магию!

editor
By editor
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music-box
Фото © пресс-служба Music Box

24 апреля в роскошном танцевальном ресторане BERIOT состоялась грандиозная MUSICBOX PARTY — вечер, наполненный̆ яркими эмоциями, зажигательными выступлениями и незабываемыми моментами. Торжественное начало вечера задало настроение всему событию: прошло награждение финалисток конкурса красоты «Королева Москвы и МО», где сияли самые прекрасные и талантливые девушки столицы.

А затем сцену BERIOT захватили звёзды! Гости вечера насладились мощными выступлениями и новыми треками от любимых артистов: Брендон Стоун, AKMAL, Маргарита Позоян, Александр Эгромжан, Ганвест, OWEEK, DAVLAD, Маша Кольцова, KALVADOS, DANTE, VAL, Arma, TATI, Паша Панамо, Леся Полищук, SVETLAYA, Eduardo Ross, DERZY, Bukatara, DJ Sasha Born, BUSHRA & YOEL, Тима Акимов & Даша Эпова, OLLY.

Особенным моментом вечера стал финал Всероссийского конкурса песни «Музыка моей страны 2», организованного компанией̆ «Триколор» и телеканалом RUSSIAN MUSICBOX. Победительницей̆ конкурса стала Ольга Поспехова (г. Сочи) с песней̆ «Время и вода»! Победитель и призеры получили ценные призы от «Триколор», а главный̆ подарок — ротация клипа победительницы на телеканалах «Большой эфир» и RUSSIAN MUSICBOX — по-настоящему открывает новые горизонты для талантливых исполнителей!̆

Каждый̆ артист этого вечера подарил зрителям свою уникальную энергию, превратив MUSICBOX PARTY в настоящий̆ музыкальный̆ фейерверк!

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