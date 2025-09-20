В шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» актер Иван Кокорин рассказал Анфисе Чеховой о знакомстве с супругой Еленой Семенцовой. Поклонникам сериалов Иван Кокорин, известен исполнителем ролей брутальных персонажей, таких как, в проекте «Ресторан по понятиям». Вместе с Анфисой Иван приготовил блюдо, которое ассоциируется у него с теплой любовью бабушки:

«Однозначно, блины! Когда я был маленьким и приезжал в деревню к бабушке, она всегда вставала рано утром, пока мы еще спали, и когда я просыпался, меня ждали фантастически вкусные блины! Это такое сильное и мощное воспоминание. Бабушка так выражала любовь».

Оказывается, в детстве Иван Кокорин вовсе не был грозой двора и любимцем девушек:

«Я не знал, что такое первая любовь, потому что девочки со мной не дружили. Я был маленьким! И только после первого курса вырос. Но любовь – дело интуитивное. Это то ощущение, когда ты боишься признаться, боишься сказать первое слово. И я не сказал это слово девочке, которая мне нравилась. Но я не страдал. И не проявлял знаки внимания. Я не был дворовым пацаном, рос дома, и поэтому многие чувства у меня не развились и остались внутри».

Со своей первой женой, Светланой Двоскиной, Кокорин познакомился задолго до своей популярности:

«На третьем курсе у нас был один из дипломных спектаклей, ребятам на сцене нужны были два подсадных человека в зале для роли мужа и жены. Мужем был я, и по воле судьбы через какое-то время эта девочка, которая играла жену, стала моей женой. Вот это моя первая любовь!»

Сейчас Иван счастлив с певицей и композитором Еленой Семенцовой, встреча с которой была случайной и вдохновила актера.

«Я никогда не писал стихов, но, когда мы с Леной встретились глазами, меня прорвало и я стал писать стихи. Сначала это были подражания, а потом это переросло в то, что я в день писал по три стихотворения. Я все отправлял Лене, и мы какое-то время общались стихами, мне это было очень важно… Мне оставалось только одно – послушать свое сердце», – поделился Иван Кокорин.