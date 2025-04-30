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ДомойLIFESTYLEАлександр Балуев довёл съемочную группу на съёмка сериала «Актёрище»

Александр Балуев довёл съемочную группу на съёмка сериала «Актёрище»

editor
By editor
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АКТЕРИЩЕ
Фото © KION

Онлайн-кинотеатр KION покажет фильм о том, как создавалась комедия с харизматичным дуэтом Дмитрия Нагиева и Антона Лапенко «Актёрище». Об особенностях съемок, курьезных, порой даже опасных, случаях расскажут сами Нагиев и Лапенко, а также режиссер Дмитрий Невзоров и актеры: Александр Балуев, Никита Кисляк, Жаргал Бадмацыренов, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев и Алексей Лузин. 

Классический «фильм о фильме» снят в формате репортажа со съемок, который для зрителя подготовил блогер-кинокритик Никита Кисляк, герой Антона Лапенко. Он расскажет, как во время одной из сцен Дмитрию Нагиеву пришлось прыгнуть в воду «весьма сомнительного цвета», а также раскроет, какие подмосковные города сыграли роль выдуманного Новолялинска. 

Также зритель перенесется на Николину Гору, где расположилась дача Третьякова-старшего в исполнении Александра Балуева. «У него вполне себе отцовская энергия. Бывает, встречаешься с большим артистом, сразу и с речью что-то происходит. Но есть такие прекрасные большие артисты, как Александр Балуев, с которыми не возникает дистанции», — рассказывает о работе с Балуевым Никита Касьяненко. А Александр Николаевич, в свою очередь, отмечает сходство Касьяненко с молодым Нагиевым: «Когда увидел его в гримерной, подумал: «Ну, Касьяненко Никита, ничего». А когда он удлинил волосы, надел кепку, я даже как-то подумал, что это Нагиев».

Говоря о самых ярких съемочных моментах, режиссер Дмитрий Невзоров вспомнил сцену с участием Александра Балуева:  

«Для меня самый шоковый момент, связанный с Александром Балуевым, — это когда мы снимали его езду на лошади. Она начинает нестись, никто не знает, что делать, как ее удержать. Более того, она понеслась, развернулась на камеру, встала в свечу, — и все это время Александр Николаевич держит эту лошадь. Она приземляется на свои передние копыта, и Александр Николаевич поворачивается в камеру после всего этого и произносит свою реплику. Съемочная группа в шоке, у всех трясутся руки, а он говорит: «Да я так и хотел». 

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