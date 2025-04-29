Николай Агутин получил на 90-летие набор панам на все случаи жизни от авторов хита про бобра

23 апреля состоялся юбилейный концерт Николая Петровича Агутина, который отметил свои 90 лет на сцене концертного зала «Москва» в компании старых друзей и молодых звёзд. Атмосфера вечера была теплой, а сам юбиляр находился в отличной форме, радуя всех своим обаянием, талантом и стильным внешним видом.

Поздравить старшего Агутина пришли современные хитмейкеры Mia Boyka, Jony, MOT и Slava Skripka, а также легенды российской сцены — Леонид Агутин, Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Олег и Родион Газмановы, Александр Маршалл с сыном Артемом Миньковым, Диана Гурцкая, а также воспитанники Академии и Фонда Николая Агутина.

Каждый из исполнителей с большим уважением отнесся к концерту и привнес в вечер свою уникальную энергетику. Ведущими вечера стали Леонид Агутин и Юлианна Караулова, которая призналась перед началом, что сильно волнуется.

«Концерт прошел отлично, и я очень доволен, что откликнулись друзья и коллеги, все с удовольствием пришли!», – поделился Леонид Агутин.

Не обошлось без интересных подарков для юбиляра. Так, один из самых оригинальных сделали авторы хита «Сидим с бобром за столом» Slava Skripka и Андрей Попов. Они подарили Николаю Петровичу набор панам на все случаи жизни.