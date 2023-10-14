Данар Мустафа – исполняющий обязанности представителя регионального правительства Иракского Курдистана (на 2023 год - прим. ред.).
III Московский Курдский Кинофестиваль открылся в столице. 2023.
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