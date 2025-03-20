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Музеи Ленинграда в годы ВОВ: в Государственном музее А.С. Пушкина представлена выставка «Чтобы помнили…»

editor
By editor
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Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея А.С. Пушкина

В Государственном музее А.С. Пушкина представлена выставка «Чтобы помнили…», призванная рассказать историю подвига музейных сотрудников Ленинграда и пригородных дворцов-музеев.

Подвиг бывает не только военный, гражданский тоже. Он был у всех музейных сотрудников, которые во время блокады Ленинграда спасали (и спасли!) культурное наследие нашей страны под сводами Исаакиевского собора.

Данная выставка, впервые представленная в Москве к 80-летию Великой Победы государственным музеем «Исаакиевский собор», рассказывает о скромных и великих людях, спасших шедевры изобразительного искусства, скульптуры, графики. Архивные фотографии и документы военных лет, материалы о процессе эвакуации музейных коллекций, подлинные предметы, отправленные в эвакуацию, видеоинсталляции помогают воспроизвести крайне сложные и трагические дни блокадного Ленинграда и собора. Исаакиевский собор был одним из важных объектов противовоздушной обороны Ленинграда, стал местом укрытия музейных ценностей и домом для многих сотрудников пригородных дворцов-музеев (в Исаакиевский собор с началом блокады была привезена часть коллекций из Гатчины, Ораниенбаума, Павловска, Петродворца, Пушкина).

Спасение и сохранение предметов из коллекций дворцов Ленинградской области стало делом жизни многих музейных сотрудников – Евдокии Игнатьевны Лединкиной – директора Объединённого хозяйства музеев (ОХМ), Анны Константиновны Сементовской, Елены Николаевны Элькин, их коллег из пригорода. Они вели научную работу, читали лекции, организовывали выставки. Воспоминания сотрудников (ОХМ) о тех днях нужно читать, они представлены на выставке. Это очень мужественные и трагические слова и мысли. Исаакиевский собор пострадал во время войны, художественно-декоративное убранство оказалось в тяжелейшем состоянии, но было восстановлено большим подвигом реставраторов, и те, кто сохранил и спас, вновь дал жизнь великому памятнику архитектуры, не думал о благодарности. Потомки должны помнить об этом и благодарить.

Марина АБРАМОВА

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