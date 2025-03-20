Реликвии артистки блокадного Ленинграда представят в Музее Победы ко Дню театра

В рамках выставочного проекта «Семейные реликвии» будут представлены раритеты артистки Ленинградского государственного театра Музыкальной комедии Зинаиды Давыдовны Габриэльянц.

«Театр Музыкальной комедии – единственный коллектив, который продолжал работать все дни блокады Ленинграда. Это уникальный пример героизма в мировой театральной истории. В тяжелейшие дни театр стал частичкой духовной жизни города, здесь ленинградцы на какое-то время освобождались от бремени тяжелых дум. Зинаида Габриэльянц в период блокады не покидала театр, была ведущей артисткой труппы, давала концерты на фронте и на Дороге жизни», – рассказали в Музее Победы.

На выставке будут представлены сохранившиеся элементы сценических костюмов 1930-1940-х годов, программа спектакля «Людовик Надцатый», в котором Габриэльянц сыграла роль Матильды, а также поздравительная открытка с Новым, 1942 годом для артистки от бойца Ленинградского фронта. Кроме того, посетители увидят архивные фотографии с выступлений военных лет. Реликвии в дар Музею Победы передал близкий друг и коллега Зинаиды Давыдовны Григорий Маркович Полячек.