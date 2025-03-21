РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Москва

Снимки Ольги Ландер и Евгения Халдея представил Музей Победы на выставке в Подземном музее «Зарядье»

Санкт-Петербург

«Тайны следствия»: в Санкт-Петербурге начались съемки юбилейного, 25-го сезона легендарного детективного сериала

366INFO.RU

Литрес определил самые популярные слова поэтов Золотого и Серебряного века

Москва

Музеи Ленинграда в годы ВОВ: в Государственном музее А.С. Пушкина представлена выставка «Чтобы помнили…»

Москва

Реликвии артистки блокадного Ленинграда представят в Музее Победы ко Дню театра

366INFO.RU

300 тысяч экземпляров книг московских издателей выйдет за рубежом в 2025-2026 гг

Москва

На фестивале «Первозданная Россия» представили новое документальное кино «Заповедные люди»

366INFO.RU

«МТС Медиа» и ГК «Рики» договорились о совместном производстве контента для детей

ДомойМоскваСнимки Ольги Ландер и Евгения Халдея представил Музей Победы на выставке в...

Снимки Ольги Ландер и Евгения Халдея представил Музей Победы на выставке в Подземном музее «Зарядье»

editor
By editor
49
Ольга Ландер. Снимок сюжетный. День Победы. Вена. Танцы на улицах
Ольга Ландер. Снимок сюжетный. День Победы. Вена. Танцы на улицах

В Подземном музее «Зарядье» открылась выставка «Весна Победы», посвященная 80-летию Победы. Акцент на выставке будет сделан на трех весенних месяцах 1945 года, а также ключевых событиях и успехах советских войск, приведших к Победе — это взятие Кенигсберга и Берлина, освобождение Братиславы, Вены и Праги и, наконец, капитуляция Германии.

«В юбилейную, 80-ю, весну Победы экспозиция в Подземном музее «Зарядье» расскажет о фронтовых операторах и фотокорреспондентах и покажет события того времени их глазами. Особое внимание будет уделено роли женщин — это шесть операторов и семь фотографов, которые через свой объектив запечатлели последние месяцы войны», — рассказали организаторы.

Ольга Ландер. Подразделение лейтенанта Аминова С.Н. ведет бой. 46 армия, 523 полк
Ольга Ландер. Подразделение лейтенанта Аминова С.Н. ведет бой. 46 армия, 523 полк

Специально для выставки Музей Победы предоставил фотографии фронтового корреспондента Ольги Ландер, запечатлевшей освобожденные города Европы. Среди них — кадр с танцами на улицах Вены в День Победы, а также фотографии с мест боев в Молдавии. Помимо этого, из фондов музея на Поклонной горе будут показаны снимки советского фотокорреспондента Евгения Халдея.

Евгений Халдей. Летчики гвардейцы части Героя Советского Союза гв. полковника Токарева готовятся к боевому вылету
Евгений Халдей. Летчики гвардейцы части Героя Советского Союза гв. полковника Токарева готовятся к боевому вылету

Всего в создании проекта приняли участие девять музеев и архивов. На выставке «Весна Победы» можно будет познакомиться с работами фотографов Ольги Игнатович и Галины Санько, чьи снимки из освобожденных концлагерей использовались во время Нюрнбергского процесса как доказательства преступлений нацистов; Натальи Боде, впервые с риском для жизни сумевшей снять подбитый немецкий танк «Тигр», считавшийся неуязвимым; Марии Калашниковой, занявшей в газете «Правда» место погибшего мужа-фотокорреспондента; Елены Эварт, снимавшей блокадный Ленинград.

Фото © пресс-служба Музея Победы

Предыдущая статья
«Тайны следствия»: в Санкт-Петербурге начались съемки юбилейного, 25-го сезона легендарного детективного сериала

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru