Снимки Ольги Ландер и Евгения Халдея представил Музей Победы на выставке в Подземном музее «Зарядье»

В Подземном музее «Зарядье» открылась выставка «Весна Победы», посвященная 80-летию Победы. Акцент на выставке будет сделан на трех весенних месяцах 1945 года, а также ключевых событиях и успехах советских войск, приведших к Победе — это взятие Кенигсберга и Берлина, освобождение Братиславы, Вены и Праги и, наконец, капитуляция Германии.

«В юбилейную, 80-ю, весну Победы экспозиция в Подземном музее «Зарядье» расскажет о фронтовых операторах и фотокорреспондентах и покажет события того времени их глазами. Особое внимание будет уделено роли женщин — это шесть операторов и семь фотографов, которые через свой объектив запечатлели последние месяцы войны», — рассказали организаторы.

Специально для выставки Музей Победы предоставил фотографии фронтового корреспондента Ольги Ландер, запечатлевшей освобожденные города Европы. Среди них — кадр с танцами на улицах Вены в День Победы, а также фотографии с мест боев в Молдавии. Помимо этого, из фондов музея на Поклонной горе будут показаны снимки советского фотокорреспондента Евгения Халдея.

Всего в создании проекта приняли участие девять музеев и архивов. На выставке «Весна Победы» можно будет познакомиться с работами фотографов Ольги Игнатович и Галины Санько, чьи снимки из освобожденных концлагерей использовались во время Нюрнбергского процесса как доказательства преступлений нацистов; Натальи Боде, впервые с риском для жизни сумевшей снять подбитый немецкий танк «Тигр», считавшийся неуязвимым; Марии Калашниковой, занявшей в газете «Правда» место погибшего мужа-фотокорреспондента; Елены Эварт, снимавшей блокадный Ленинград.

Фото © пресс-служба Музея Победы