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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Центре «Зотов» открылась фотовыставка «Очевидное»

В Центре «Зотов» открылась фотовыставка «Очевидное»

editor
By editor
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тележки мерзнут зимой
Фотограф Артур Сахаров

Центр «Зотов» представил выставку «Очевидное», созданную по итогам фотографического курса Юрия Пальмина и Ольги Алексеенко «Освоение пространства». Уже традиционно фотоинтенсив в «Зотове» завершается экспозицией на первом этаже центра. Каждый из 13 участников, прошедших курс, представит собственный фотографический проект. Они будут объединены темой взаимодействия человека и архитектуры и преодоления автоматизма восприятия пространства.

Момент съемки подобен восклицанию, утверждающему факт самотождественности бытия, а полученная в результате картинка — документальное свидетельство этого факта. Повседневная реальность открывается нам в своей очевидности и становится таинственной и чудесной.

Фотографируя привычное окружение, человек осваивает пространство и тем самым обогащает его собой, а снимки превращаются в новые объекты этого мира. В течение двух месяцев 13 участников фотокурса переосмысляли привычные формы, пробовали показать, каково это — выйти за пределы автоматического взгляда и пытались ответить на вопрос: а что, собственно, мы видим? И где та граница, за которой «самое главное» оказывается невидимым, но, возможно, самым важным для нашего понимания реальности.

Алексей Апрелов Курьяново
Фотограф Алексей Апрелов

Фотоинтенсив «Освоение пространства» проходил в Центре «Зотов» с 16 октября по 15 декабря 2024 года. Он состоял из двух частей: теоретической, посвященной взаимоотношению архитектуры и фотографии, и практической, в рамках которой участники изучали фрагменты городской ткани на фотопрогулках по Басманному району, району Куркино, территории Музея «Гараж» и Культурного центра ЗИЛ. Изначально взятый за рамку период архитектурного авангарда 20-х и 30-х годов в ходе курса был дополнен изучением практик, продолжающих эмансипаторную миссию предвоенного модернизма. Бывшее здание кафе «Времена года» участники исследовали как рефлексию послевоенной модернистской архитектуры, а жилой район Куркино — как попытку современного освоения всего архитектурного наследия ХХ века.

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