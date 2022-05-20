Конкурс «Мой любимый музей» принял более 150 заявок

На первый открытый конкурс «Мой любимый музей» поступило свыше 150 заявок от участников в возрасте от 6 до 61 лет из пяти стран: России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Китая.

По задумке организаторов проекта — радио Метро 102.4 (Санкт-Петербург), Шанхайского культурного центра Цзяо Цзи и российско-китайского культурного проекта Китарама, конкурс «Мой любимый музей» проводился для всех на равных условиях — без взноса и ограничений по возрасту, вне зависимости от профессионального образования.​ Конкурс приурочен к празднованию Международного дня музеев, которое традиционно отмечается 18 мая.

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«Наша международная​ команда работает над тем, чтобы сделать этот конкурс регулярным и​ масштабным. Это социальный проект, направленный на развитие дипломатии и культурного обмена» — поясняют организаторы.

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Организаторы планируют долгосрочное творческое сотрудничество с талантливыми художниками, чьи работы будут представлены на выставках. Уже известно, что лучшие работы первого международного​ конкурса «Мой любимый музей»​ будут отобраны для​ выставок​ в арт-пространстве радио Метро 102,4 в Петербурге, а также на выставках​ в Шанхае в центре «Цзяо Цзи».

На выставке «Мой любимый музей» можно будет увидеть тематические серии, посвященные культурному наследию России, Беларуси, Казахстана,​ Китая, а также​ другие​ художественные​ работы, выполненные в различных​ техниках.

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Подробнее о конкурсе можно узнать по ранее предложенной ссылке.

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