Музей архитектуры им. А.В. Щусева новую воспроизведенную форму исторического фальконье модели «Морская раковина»

В пространстве Флигеля «Руина» создан новый объект из фальконье исторической модели «Морская раковина». Он представляет собой сборку стеклянных кирпичей с верхним контуром, напоминающим волну, и частично заполняет оконный проем на исторической лестнице второго этажа музейного здания.

В 2023 году Музей архитектуры в партнерстве с NWGlass.lab провел первую в России выставку, посвященную изобретению Фальконье, а также выпустил первую русскоязычную книгу о распространении оригинального строительного материала в Российской империи и его трансформации в стеклоблоки в советское время. Экспозицию посетило более 78 тысяч человек, а одна из публикаций о ней получила премию Медиалогии «Инфоповод года-2023».

Проект «Фальконье. Архитектура света» команда искусствоведов и технологов готовила четыре года, и за это время изучила десятки исторических образцов фальконье с целью воспроизведения наиболее популярных на рубеже XIX-XX веков моделей. Поскольку изготовление стеклянных кирпичей кустарным методом повсеместно остановили еще в 30-е годы XX века, а необходимое оборудование в наше время представлено лишь в музейных коллекциях, специалистам пришлось пройти по пути экспериментов самого Гюстава Фальконье, чтобы заново создать выдувной стеклянный кирпич.

Специально для выставки в Музее архитектуры были воссозданы четыре основные модели фальконье: № 5, № 7, № 8 и № 9 – с двухреберным, трехреберным и лучевым рельефами, а также боковые модули к моделям № 8 и № 9 Они были собраны в выразительные цветные кладки и включены в различные проемы в пространстве Флигеля «Руина». По завершении работы экспозиции все они были оставлены в музейном здании для демонстрации на постоянной основе.

Благодаря воспроизведению NWGlass.lab утраченной технологии и проведению выставки в Музее архитектуры, которая сделала известным это достижение, реставраторы страны узнали о возможности сохранить стеклянные кирпичи в различных памятниках архитектуры. В Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» были восстановлены фальконье в брандмауэрной стене дома Щелухиной, были также отреставрированы фасадные окна с фальконье в доме Ерошенко в Санкт-Петербурге, восполнены утраты в проеме между главной и черной лестницами дома Бабушкина в Москве и воссоздан проем в семейной усыпальнице Кнопов на Введенском кладбище. В процессе завершения реставрационные работы в Саввинском подворье в Москве, где удалось восполнить множество проемов в различных частях здания. Сегодня Музей архитектуры и NWGlass.lab представляют еще одну модель стеклянного кирпича – «Морская раковина». По мнению швейцарских исследователей, это ранняя модель, которая производилась небольшими сериями компанией Falconnier. В настоящее время известна только одна постройка с сохранившейся кладкой из фальконье в форме раковины: дом архитектора Винсента Манжеа в Танне (Швейцария, кантон Во).

Для воссоздания модели сотрудники NWGlass.lab изучили единственный известный сохранившийся образец стеклянного кирпича в виде раковины и деревянную мастер-модель из частной коллекции, которые были представлены на выставке “Un rêve d’architecte. La brique de verre Falconnier” в Шато де Ньон (Château de Nyon) в 2018-2019 годах.

Готовые изделия имеют подробный, имитирующий природную фактуру рельеф, их длина – 18, а ширина – 17 сантиметров. Для создания волнообразной кладки во Флигеле «Руина» использовано 114 стеклянных кирпичей из переработанного бутылочного сырья кобальтового, ярко-синего, зелено-голубого и сиреневого оттенков.

Как и другие объекты из фальконье в пространстве Флигеля «Руина» новая сборка станет частью постоянной экспозиции стеклянных кирпичей в Музее архитектуры.

Основная цель программы, посвященной фальконье, остается просветительской – организаторы стремятся развивать уникальные производственные практики, сохраняя эстетику эпохи модерна и интегрируя исторический материал в современную архитектурно-дизайнерскую среду. Музей продолжает работать как пространство диалога мастеров прошлого со специалистами нового времени, повышать уровень осознанного отношения к архитектурному наследию и настраивать оптику своих посетителей на красоту памятников, стараясь предотвратить их утрату.

Наталья Шашкова, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева:

«Творческий процесс, инициированный проектом Музея «Фальконье. Архитектура света», продолжается. Столь долгое многообразное и плодотворное развитие идей, заложенных выставкой, – уникальный случай в музейной практике. Сегодня мы представляем новое достижение наших партнеров – мастерской NWGlass.lab – возрожденный стеклянный кирпич модели «Морская раковина». Эту форму, наверное, самую красивую и самую сложную, изобретатель выдувных стеклянных кирпичей Гюстав Фальконье считал экспериментальной и не запустил в серийное производство. В наши дни только в двух местах в мире можно увидеть кладку из «Морских раковин» – в доме архитектора Винсента Манжеа в Танне (Швейцария), где сохранился единственный исторический образец, и в Музее архитектуры в Москве».

Тамара Ковалева, основатель и руководитель экспериментальной стеклодувной мастерской NWGlass.lab:

«В 2019 году наша команда увидела фотографию фрагмента сборки из фальконье, имитирующих морскую раковину, в каталоге швейцарской выставки. На изображении не запечатлено ни одной детали самого сооружения – ни рамы, ни стены или дверного откоса, а только уходящие за границы листа стеклянные раковины. Это «окно» на фотографии сразу же стало для нас объектом восхищения – мы буквально смотрели через него в будущее наших долгих экспериментов по его воссозданию, понимая, что производство чего-то принципиально нового – бессмысленно, когда можно возродить что-то совершенное, придуманное до тебя. Мы с глубоким уважением и внимательностью отнеслись к автору и его изобретению, и, наконец, «бумажное окно» стало настоящим – в месте, где мы хотели реализовать эту мечту – в Музее архитектуры в Москве».

Игорь Левченков, генеральный директор компании AQUATON – партнера проекта:

«Мы в AQUATON всегда черпаем вдохновение в природе, создавая экологичную мебель для ванной комнаты, которая не только функциональна, но и эстетически привлекательна. Однако, как и стекло, которое появилось в результате творчества самой природы, но было преобразовано человеком в изящные и совершенные формы, мы верим, что архитектура призвана соединять и переосмыслять прошлое и будущее, наследие и инновации. Наша поддержка проекта Музея архитектуры по воссозданию уникальной модели потрясающих кирпичей Фальконье в форме «Морской раковины» – это очередной шаг в нашем стремлении к гармонии с природой. Особенно интересно, что эту модель, можно сказать, мир никогда и не видел, поэтому факт ее воссоздания сравним с сюжетом картины художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», где морская раковина символизирует живое начало. Мы рады не только снова быть частью этого живого проекта, но и вместе с Музеем архитектуры и стекольными мастерами способствовать возрождению забытых художественных традиций и их дальнейшему развитию, стимулируя современных архитекторов и дизайнеров к созданию проектов, в которых технологии и природная среда находятся в состоянии сбалансированного единства».