«От одиночества к вдохновению»: Как Виктор Трегубов нашел свой музыкальный путь

В своем дебютном релизе «Холодно без друзей» Виктор Трегубов погружает слушателей в мир искренности и автобиографических переживаний. Песня, ставшая успешным стартом его карьеры, открыла миру российского шансона новое имя. В нашем интервью Виктор делится не только своим опытом создания музыки, но и тем, как он находит вдохновение в повседневной жизни и что желает принести в музыкальную индустрию. Какие неожиданные реакции он получил от слушателей и как поддержка друзей помогла ему в начале творческого пути? Узнайте об этом и многом другом!

– Виктор, поздравляем с успешным выпуском вашей дебютной песни! Какие чувства вы испытываете сейчас, когда ваш первый релиз стал реальностью?

– Благодарю! Мне кажется, я лечу. Более 15000 прослушиваний на музыкальных площадках моей песни «Холодно без друзей» за один день релиза. Думаю, это хорошее начало для моего альбома. Я вспомнил свои ощущения из спортивного прошлого, когда смог покорить новую высоту, установив личный рекорд – результат, о котором не просто мечтал, но делал всё для его достижения, отдаваясь работе (прежде всего над собой) на 100%.

– Что вдохновило вас на создание этой песни? Есть ли в ней автобиографические моменты?

– Все мои стихи, положенные на музыку, это фрагменты из прожитой жизни, из личных переживаний. Когда ты встречаешь своего человека, женщину, отношения перерастают в дружбу, появляется какое-то магическое притяжение. Даже в коротких поездках, когда ты остаешься один, думая о ней, хочется позвонить и услышать родной голос, от которого сразу становится теплее. И конечно, с трепетом в душе ждешь встречи после разлуки.

– Как вы воспринимаете концепцию «шансон» в современном музыкальном контексте? Что для вас означает этот жанр?

– Для меня шансон это, прежде всего, авторская песня с музыкальной аранжировкой. Мелодия, положенная на стихи, заставляет слова, которые я хочу донести до слушателя, звучать более выразительно, вовлекая его в мир моего короткого и яркого повествования.

– Песня затрагивает тему одиночества. По вашему мнению, это чувство знакомо каждому?

– Думаю, что каждый человек, оставаясь один на один с собой, испытывает ощущение одиночества. Но для кого-то это уединение или уход в себя, в свои размышления и переживания, для кого-то это выход из социума. Но в этой песне я затрагиваю чувства разлуки, думаю, каждому человеку знакомо, когда ты постоянно думаешь о том, с кем расстался, возвращаясь в свои воспоминания и переживания о том , кто тебе дорог. Вот такое ощущение я хотел передать слушателям в этой песне.

– Вы уже готовы к новой премьере. Можете рассказать, что это за работа?

– Следующая моя песня не войдет в альбом «Холодно без Друзей», она останется отдельным синглом, патриотической песней, о сильных, крепких духом людях многонациональной России, готовых в любую минуту выполнить приказ Верховного главнокомандующего по защите Родины.

– Как вы выбираете темы для своих песен? Есть ли у вас определенная концепция, которой вы придерживаетесь, или вы пишете о том, что волнует в данный момент?

– Я темы не выбираю, слова стихов мне приходят спонтанно. Иногда я пишу за столиком в кафе на салфетке, иногда в самолёте или за городом в Подмосковье пишу в заметках на телефоне. Бывает, я просыпаюсь ночью и записываю слова будущей песни на диктофон. Как будто мне их диктует голос свыше, а я просто записываю текст.

– Какую реакцию вы получили от слушателей на вашу дебютную песню? Были ли какие-то неожиданности?

– На своем первом концерте в апреле этого года в клубе Высоцкий я начинал выступление с этой песни и почувствовал, что моим зрителям песня очень понравилась, но все же для меня было неожиданным, что в первый день релиза этот трек набрал такое большое количество прослушиваний.

– Что вы ожидаете от своего музыкального пути? Какой след хотите оставить в музыкальной индустрии?

– Можно вспомнить слова знаменитого гипнотизера А.М. Кашпировского, когда он сказал мне «Ты известный певец русского шансона, держи микрофон…., пой». И я запел. Возможно, он тогда увидел раньше всех мой жизненный путь как артиста, почти 35 лет назад.. Время покажет!

– Как вас поддерживают друзья в вашем творческом пути?

– Ровно год как я начал профессионально заниматься вокалом, и в начале пути не все получалось! Многие, даже близкие люди, говорили не занимайся ерундой, но когда я записал первую песню на свои стихи в авторском исполнении, я понял, это мое, то, к чему я стремился всю жизнь. И буквально по прошествии короткого времени критиков моего увлечения стало гораздо меньше.

– Есть ли у вас любимые места, куда вы любите приезжать для вдохновения, и где обычно пишете свои песни?

– Как я уже говорил, я могу писать везде, строки стихов просто не дают мне покоя и я только должен быстро схватить листочек и ручку, чтобы успеть записать то, что слышу. Иногда это просто какая-то знаковая фраза, из которой потом рождается текст будущей песни.

Я живу в гармонии с природой и получаю вдохновение от поездок за город, на родник, просто от езды на автомобиле или путешествий по нашей большой стране.Но наибольшая часть моего творчества связана с моей малой Родиной, с Доном, с югом России.