Радио Хит FM и телеканал RU.TV создали отличное музыкальное настроение на фестивале DDX Fitness

27 и 28 июля в музее-заповеднике «Коломенское» прошел третий DDX Fitness FEST. Спортивный фестиваль стал еще интереснее, ярче и масштабнее благодаря радио Хит FM и телеканалу RU.TV, открывшим на площадке свои зоны для участников.

Фестиваль фитнеса и здорового образа жизни DDX Fitness FEST – ежегодное событие для всех, кто ведет активный образ жизни и не любит сидеть дома в выходные. Гостями фестиваля стали свыше 20 тысяч человек. Для них было проведено более 150 групповых тренировок, розыгрыши подарков, ниндзя-гонка, нерф, лазертаг.

Особую изюминку празднику придали радио Хит FM и телеканал RU.TV. Телеканал RU.TV устроил настоящий кастинг ведущих: каждый гость фестиваля имел возможность записать на стенде канала видеовизитку и стать претендентом на роль виджея главного русскоязычного телеканала страны. И, конечно, в эти дни телеканал RU.TV разыгрывал подарки.

А подарками от радио Хит FM в эти дни фестиваля стал стильный мерч от станции. Также ведущие утреннего шоу Артем Адамов и Диана Терешкова устроили зажигательную тренировку. Поддержало их выступление черлидерш.

Главный фитнес-фестиваль этого лета отличился и рекордами, которые участники поставили вместе с тренерами. Так на площадке прошла самая массовая сайкл-тренировка, проведенная организаторами вместе с Анной Плетневой (группа «Винтаж»), которая была занесена в Книгу рекордов России благодаря участию в ней одновременно более 100 человек. В Книгу рекордов попала и самая массовая танцевальная тренировка, в которой приняли участие 462 гостя фестиваля.

Рекорд России и мира по массовому гвоздестоянию совместно с командой Sadhu Record поставили 337 человек. Данный рекорд зафиксировали главный редактор Реестра рекордов России Владислав Копылов и глава Международного агентства регистрации рекордов «InterRecord».

Посетили фестиваль и звездные гости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела утреннюю зарядку для всех желающих. Телеведущий Рома Каграманов устроил интерактивное шоу «Интуиция» на главной сцене. В фестивале приняли участие блогеры: Inst Rinna, молодая семья Насти и Дани Титовых, Саша Теслонд и Лиза Барашек. Хедлайнерами вечерних концертов фестиваля стали ARTIK & ASTI (SEVILLE), DJ SMASH и Диана Арбенина («Ночные Снайперы»).