Преображение легендарного Музея Воинской Cлавы им. Н.П. Мотовилова в Республике Марий Эл

Автономное учреждение Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» рассмотрело проектную документацию на капитальный ремонт Музея Воинской Cлавы им. Н.П. Мотовилова в Республике Марий Эл. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Музей Воинской Славы на улице Крупина в поселке Оршанка был открыт в 2005 году стараниями одного человека – Николая Пантелеевича Мотовилова. Он на протяжении 30 лет мечтал о создании музея, в котором будут представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Выставочный комплекс входит в состав Муниципального учреждения культуры «Историко-краеведческий музейный комплекс» Оршанского муниципального района. В настоящее время в залах музея экспонируется 50 единиц демилитаризованного оружия: пушки ЗИС-3 и 45 мм, станковые пулеметы системы «Максим» и Горюнова, ручной пулемет системы Дегтярева, винтовка Мосина, пистолет-пулемет Судаева, гранаты различных типов, артиллерийские снаряды. Родственники погибших героев-земляков помогли воссоздать хронику их боевого пути, а знаки воинской доблести, документы, фотографии и предметы военной амуниции дополнили коллекцию музея качественным содержанием. Музей является важным напоминанием жителям Оршанского района о его героях – более шести тысяч человек ушли на фронт защищать Родину.

В рамках капитального ремонта будет обновлена часть фасадов здания, отремонтированы полы, кровля, территория трех залов общей площадью 210 кв. м.

Застройщик – Муниципальное учреждение культуры «Историко-краеведческий музейный комплекс» Оршанского муниципального района Республики Марий Эл. Проектировщик – ИП Корсакова Елена Викторовна.

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