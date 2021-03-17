В музее-заповеднике А.С. Пушкина пройдет научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню краеведения Московской области

20 мар­та 2021 года в музее-запо­вед­ни­ке А.С. Пуш­ки­на состо­ит­ся 9‑я Один­цов­ская науч­но-прак­ти­че­ская кра­е­вед­че­ская кон­фе­рен­ция «Исто­рия и совре­мен­ность», при­уро­чен­ная ко Дню кра­е­ве­де­ния Мос­ков­ской обла­сти, кото­рый отме­ча­ет­ся 17 марта.

Кон­фе­рен­ция про­во­дит­ся Мос­ков­ской област­ной реги­о­наль­ной обще­ствен­ной орга­ни­за­ци­ей содей­ствия раз­ви­тию кра­е­вед­че­ско­го дви­же­ния «Кра­е­вед­че­ское обще­ство», Госу­дар­ствен­ным исто­ри­ко-лите­ра­тур­ным музе­ем-запо­вед­ни­ком А.С. Пуш­ки­на при под­держ­ке Один­цов­ско­го моло­деж­но­го центра.

Для уча­стия в ней при­гла­ше­ны науч­ные сотруд­ни­ки Госу­дар­ствен­но­го исто­ри­ко-лите­ра­тур­но­го музея-запо­вед­ни­ка А.С. Пуш­ки­на, Зве­ни­го­род­ско­го исто­ри­ко-архи­тек­тур­но­го и худо­же­ствен­но­го музея, Один­цов­ско­го исто­ри­ко-кра­е­вед­че­ско­го музея, сотруд­ни­ки адми­ни­стра­ции Один­цов­ско­го город­ско­го окру­га, пред­ста­ви­те­ли кра­е­вед­че­ских объ­еди­не­ний и инди­ви­ду­аль­ные иссле­до­ва­те­ли, участ­ни­ки поис­ко­вых отря­дов и клу­бов исто­ри­че­ской реконструкции.

Так­же в меро­при­я­тии при­мут уча­стие деле­га­ции уча­щих­ся сред­них и выс­ших учеб­ных заве­де­ний Один­цов­ско­го город­ско­го окру­га и горо­да Москвы.

Темы докла­дов на таких кон­фе­рен­ци­ях тра­ди­ци­он­ные – от гео­ло­ги­че­ско­го фор­ми­ро­ва­ния тер­ри­то­рии нынеш­не­го Один­цов­ско­го город­ско­го окру­га и жиз­ни его древ­ней­ших оби­та­те­лей до совре­мен­но­го быто­пи­са­ния. Орга­ни­за­то­ры счи­та­ют, что подоб­ные меро­при­я­тия спо­соб­ству­ют раз­ви­тию внут­рен­не­го туриз­ма, попу­ля­ри­за­ции исто­рии род­но­го края, акти­ви­за­ции дея­тель­но­сти объ­еди­не­ний кра­е­ве­дов, воен­но-пат­ри­о­ти­че­ских клу­бов и поис­ко­вых отрядов.

Место про­ве­де­ния фору­ма выбра­но не слу­чай­но. В музее-запо­вед­ни­ке А.С. Пуш­ки­на широ­ко ведет­ся науч­но-иссле­до­ва­тель­ская рабо­та, изда­ют­ся науч­ные сбор­ни­ки, про­хо­дят сим­по­зи­у­мы, на кото­рые съез­жа­ют­ся уче­ные со всей страны.

Всем участ­ни­кам кон­фе­рен­ции, зара­нее заре­ги­стри­ро­вав­шим­ся на сай­те ОДИНКОНФ.РФ, будут вру­че­ны тема­ти­че­ские суве­ни­ры. Для актив­ных слу­ша­те­лей запла­ни­ро­ва­но отдель­ное поощрение.

Нача­ло меро­при­я­тия в 11.00. Пря­мая транс­ля­ция будет вестись на кана­ле YouTube музея-запо­вед­ни­ка А.С. Пуш­ки­на и на стра­ни­цах «Кра­е­вед­че­ско­го обще­ства» в соци­аль­ных сетях.

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