В музее-заповеднике А.С. Пушкина пройдет научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню краеведения Московской области

20 марта 2021 года в музее-заповеднике А.С. Пушкина состоится 9‑я Одинцовская научно-практическая краеведческая конференция «История и современность», приуроченная ко Дню краеведения Московской области, который отмечается 17 марта.
Конференция проводится Московской областной региональной общественной организацией содействия развитию краеведческого движения «Краеведческое общество», Государственным историко-литературным музеем-заповедником А.С. Пушкина при поддержке Одинцовского молодежного центра.
Для участия в ней приглашены научные сотрудники Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина, Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, Одинцовского историко-краеведческого музея, сотрудники администрации Одинцовского городского округа, представители краеведческих объединений и индивидуальные исследователи, участники поисковых отрядов и клубов исторической реконструкции.
Также в мероприятии примут участие делегации учащихся средних и высших учебных заведений Одинцовского городского округа и города Москвы.
Темы докладов на таких конференциях традиционные – от геологического формирования территории нынешнего Одинцовского городского округа и жизни его древнейших обитателей до современного бытописания. Организаторы считают, что подобные мероприятия способствуют развитию внутреннего туризма, популяризации истории родного края, активизации деятельности объединений краеведов, военно-патриотических клубов и поисковых отрядов.
Место проведения форума выбрано не случайно. В музее-заповеднике А.С. Пушкина широко ведется научно-исследовательская работа, издаются научные сборники, проходят симпозиумы, на которые съезжаются ученые со всей страны.
Всем участникам конференции, заранее зарегистрировавшимся на сайте ОДИНКОНФ.РФ, будут вручены тематические сувениры. Для активных слушателей запланировано отдельное поощрение.
Начало мероприятия в 11.00. Прямая трансляция будет вестись на канале YouTube музея-заповедника А.С. Пушкина и на страницах «Краеведческого общества» в социальных сетях.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.