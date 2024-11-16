Музей Михаила Булгакова выпустил большой просветительский проект о жизни Булгакова в Москве

Музей Михаила Булгакова при грантовой поддержке VK создал и выпустил в своем сообществе VK большой просветительский проект «Один день Михаила Булгакова», а также подготовил серию офлайн-лекций. Проект рассказывает об одном дне из жизни писателя в Москве 1924 года, а также о литературе, досуге, музыке, общественном питании, кинематографе, моде и транспорте в столице в 1920-х годах. Кроме того, материалы затрагивают особенности периода НЭПа, позволяя на реальных примерах понять основные черты новой экономической политики.

«Один день Михаила Булгакова» призван заинтересовать старшеклассников и молодежь, помочь учителям истории, литературы и смежных дисциплин разнообразить учебно-практические материалы. Контент будет интересным и широкому кругу людей, интересующихся творчеством Михаила Булгакова, москвоведением и культурными аспектами той эпохи.

Из материалов аудитория узнает, куда ходил молодой писатель, с кем общался, как проводил досуг, где работал, отдыхал и какую музыку слушал в 1920-е годы. Для ответа на эти и другие вопросы в музее создали анимационный ролик, сняли 16 клипов, подготовили статьи с приглашенными экспертами и подкаст «Явление героя» о литературном продвижении на примере творческого пути Михаила Булгакова. Весь основной контент Музей продолжит публиковать до конца ноября 2024 года.

Специально к проекту с 15 ноября по 4 декабря Музей запустил серию лекций авторов публикуемых статей, которые можно посетить бесплатно, по предварительной регистрации. Лекции состоятся в Центре Булгакова на Арбате и будут посвящены темам: «Музыка в жизни Михаила Булгакова» (Марина Раку), «Агиттеатр, каток и мюзик-холл: досуг и развлечения москвичей в 1920-х годах» (Елена Бучкина), «”Покушайте наши расстегаи!”: рестораны и кухни 1920-х годов» (Наталья Титова), «Мода, одежда, вестиментарные практики москвичей 1920-х годов» (Ася Аладжалова) и «Булгаков идет в кино» (Станислав Дединский). Для тех, кто не сможет посетить мероприятия, сохранят онлайн-трансляции.

В работе над проектом приняли участие партнеры музея, исследователи и специалисты из разных областей истории, культурологии и искусствознания. Среди них — Московский Художественный театр имени А.П. Чехова, Музей Москвы, Музей-квартира А. Н. Толстого, Литературный институт имени А.М. Горького, редакция журнала «Вопросы литературы», ОАО «Издательский дом „Гудок“», литературный продюсер Русина Шихатова, историки кино Станислав Дединский и Наталья Рябчикова, культуролог, исследователь ресторанной культуры Наталья Титова, культуролог Елена Бучкина, историк и теоретик моды Ася Аладжалова, специалист в области истории музыкальной культуры XX века Марина Раку, руководитель научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Никита Голованов.

В главном видео проекта — анимационном ролике — повествуется о восьми московских адресах в жизни писателя в мае 1924 года.

В клипах руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев рассказывает об истории этих мест в Москве, а заведующая научно-методическим отделом Музея Михаила Булгакова Мария Котова – об их значении в жизни писателя. Проводником по московским адресам стал молодой актер МХТ имени А.П. Чехова Павел Филиппов.

В пяти выпусках подкаста «Явление героя» Иван Назаров и литературный продюсер, создатель продюсерского центра «Шинель Медиа» Русина Шихатова говорят о том, как появился Булгаков-писатель и можно ли применять его литературные стратегии продвижения писателям сегодня

В статьях исследователи и специалисты рассказывают о литературе, досуге, музыке, общественном питании, кинематографе, моде и транспорте в столице в 1920-х годах.

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