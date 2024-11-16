«Рождение русских смыслов»: в Президентской академии состоялась встреча с профессором Сергеем Перевезенцевым

В Академии состоялась открытая лекция «Рождение русских смыслов. XV-XVII вв.» известного историка, философа и писателя, лауреата ряда литературных премий, главного редактора учебника «Основы российской государственности», профессора Сергея Перевезенцева. Слушателями стали студенты и преподаватели университетов и духовных школ России.

Сергей Перевезенцев – крупный исследователь и один из разработчиков концепции «Русского мира». По его мнению, отечественные мыслители X–XVII вв. сформулировали в своих произведениях основные мировоззренческие, смысловые и целевые установки существования России в общемировом пространстве, актуальные по сей день. Лекция раскрыла, как идеи и смыслы, появившиеся в недрах православия, воплощались в иконописи, архитектуре, художественных образах русской литературы и публицистики.

Говоря о духовно-политических событиях XV-XVI века, профессор Перевезенцев отметил, что сакральные исторические даты – такие как, заключение Флорентийской унии, падение Византийской империи, освобождение Руси от ордынского ига и ожидание «конца миру» в конце XV в. – оказали огромное влияние на формирование российских традиционных ценностей, укрепление православия и последующее развитие страны. Лектор проследил взаимосвязь исторических событий и сюжетов иконописи, рассказал о христианских понятиях «воздаяния за грехи», «страшного Суда», «мытарств души» и «Антихриста», как воплощения вселенского зла.

Апеллируя к библейским источникам, профессор объяснил, что идеалы-образы «Россия, как Новый Израиль» и «Россия, как Третий Рим» несут в себе не имперскую идею, а мистическую идею богоизбранности и особой исторической судьбы. «Устремлённость России в Небесный Иерусалим», в частности, отражала шатровая архитектура. Термин «самодержавие» подразумевает не только полноту власти русского правителя, но и идею суверенного, независимого властителя, символа государственного суверенитета России. На примере памятника литературы XVI века «Сказание о князьях Владимирских» лектор показал истоки принципа божественной природы власти в России, объяснил сакральное значение «шапки Мономаха» и других материальных атрибутов власти, хранящихся в Оружейной палате и запечатленных на фресках соборов Кремля.

Слушатели узнали о важной для России символике: всадник, поражающий копьем змия на российском гербе – это вовсе не образ Георгия Победоносца. Появившийся еще на печати Ивана III, а в годы правления царя Ивана Васильевича на знаменитой копейке и на Большой государственной печати, он является символом борьбы русского правителя с мировым злом. Это смысл, который, по словам лектора, нам еще предстоит в полной мере осознать.

В ходе лекции Сергей Перевезенцев дал оригинальные интерпретации иконы «Благословенно воинство Небесного Царя», знамени «Великий стяг царя Ивана IV», а также фресковой росписи Архангельского собора Московского Кремля. Пояснил профессор и появление «Степенной книги царского родословия», книги «Домострой», ставшей учебником христианской жизни для простых мирян, а также значение главных православных праздников.

Понятие «Святая Русь», как «реальность России, выраженная в подвигах православных святых», по мнению лектора, противостоит «новой религии», которую в наши дни пытаются навязать человечеству, и символику которой ярко продемонстрировала Олимпиада в Париже. «Сейчас на мировой арене идет битва за души людей, а разговор о русских смыслах, открытых в XV-XVI веках – это разговор о нашем будущем», – заявил Сергей Перевезенцев в завершение лекции.

Директор Института государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии Руслан Корчагин поблагодарил профессора за увлекательную лекцию и отдельно – за колоссальную работу над учебником «Основы российской государственности», которую делегация Президентской академии доставила в вузы новых российских регионов. «Вы даете студентам возможность прикоснуться к нашим глубинным традициям и поразмышлять над их смыслами», – подчеркнул руководитель института.

Лекция, к прямой трансляции которой присоединились представители свыше 15 высших учебных заведений России, состоялась в рамках межвузовского проекта «Диалоги», стартовавшего в 2021 году. Цикл встреч студентов с известными учеными, представителями традиционных религий России и общественными деятелями проводят Институт государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии и Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА), объединяющая сегодня уже более 87 вузов и духовных школ России.