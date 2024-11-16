Новый «Риголетто» в Большом

Один из самых известных шедевров Джузеппе Верди – оперу «Риголетто» представил Большой театр в новой версии. Эта постановка, 13-я по счету на сцене главного музыкального театра страны, стала результатом международного сотрудничества. Создателями ее выступили недавно занявший должность генерального директора Большого маэстро Валерий Гергиев, представитель знаменитой оперной династии, итальянский режиссер Джанкарло дель Монако, испанский сценограф Антонио Ромеро, известный как автор сложных «архитектурных» пространств, художник по костюмам Габриела Салаверри, сотрудничающая с музыкальными театрами как у себя на родине, в Испании, так и за её пределами. Световую партитуру спектакля создал Евгений Подъездников.

В свое время Верди, а вместе с ним его либреттисту Франческо Марии Пьяве пришлось изрядно потрудиться, чтобы опера, которую композитор задумал написать по скандальной и запрещенной в 1830-х пьесе Виктора Гюго «Король забавляется», могла проложить себе путь на сцену. Французский король был заменен на мантуанского герцога, а персонажи получили новые имена. Однако в центре сюжета по-прежнему остался физически уродливый, несчастный и озлобленный придворный шут, по иронии судьбы сам оказавшийся жертвой жестокой шутки. В итоге замысел композитора удался, и после премьеры в 1851-м в театре Ла Фениче, увенчавшейся огромным успехом, песенку Герцога уже на следующий день распевали на улицах Италии, а опера начала свое триумфальное шествие по мировым сценам, среди которых в 1956 году оказалась и сцена Большого театра.

Новый спектакль пришел на смену нашумевшей постановке Роберта Карсена, в трактовке которого в оперное пространство вошли элементы цирка, кабаре и брейк-данса. Нынешний «Риголетто» – это спектакль, следующий за авторским замыслом, но с расстановкой режиссерских акцентов.

В режиссерском списке Джанкарло дель Монако эта постановка знаменитой оперы далеко не первая. Последователь метода К.С. Станиславского, он всякий раз стремится «рассказать настоящую историю». Новый спектакль режиссера о том, как власть уродует людей, о том, что и безнаказанность, и насмешки, и озлобленность в равной мере втягивают в порочный круг, умножающий горе и несчастье, – круг про́клятый и охватывающий всех, кто оказывается в его поле (кстати, в первой версии опера так и называлась: «Проклятие»).

Режиссер выводит на первый план идею проклятия, имеющую в опере свой музыкальный образ. Главным персонажам действа проклятие бросает граф Монтероне, страдающий от поруганной чести своей дочери. Его проклятие возникает как гром среди всеобщего веселья на балу Герцога Мантуанского в первом акте, придавая полумистический смысл происходящему, повисая дамокловым мечом над присутствующими и подчиняя себе весь ход дальнейших событий.

Риголетто, мечущийся между маской шута и страданиями страстно любящего отца, в итоге теряет свою дочь, которую так и не смог уберечь от позора и трагической любви к Герцогу.

Шута в этой постановке преобразили из уродливого горбуна сначала в клоуна с тростью в котелке, а затем в озлобленного на весь мир несчастного страдальца.

Обладатель богатого баритона, солист Большого Эльчин Азизов в роли Риголетто создает глубоко трогающий обреченный образ. Прекрасный ансамбль ему составляет недавно принятая в труппу солистов театра Полина Шабунина в роли его дочери Джильды – ее вокальная манера, подчеркивающая оттенки интонаций, позволяет передать различные грани настроения – от мечтательного вдохновения влюбленной девушки до трагизма самопожертвования.

Эмоционально контрастным полюсом выступает образ Герцога Мантуанского в исполнении Павла Петрова, чей пластичный тенор и непринужденность исполнения создают образ, с одной стороны, легкомысленно-распутный, с другой – игриво-мечтательный.

Визуальные контрасты в спектакле сделаны с помощью сценографии и костюмов, вдохновлённых итальянской высокой модой, – они переносят действие в современность, напоминая о том, что и ценности, и пороки у людей остаются прежними.

Художники создают два чередующихся контрастных пространства – ярко-малиновое, с богатыми диванами и хрустальной люстрой, символизирующее мир роскоши и безнаказанности, и уныло серое, переносящее то в бедный итальянский квартал, где находится дом Риголетто, то в таверну, где под гром и бурю, созданную видеохудожником Ильей Стариловым, происходит кровавая развязка.

Сильнейшая сторона спектакля – музыкальная. Валерий Гергиев за дирижерским пультом следует и духу, и букве вердиевского стиля, создавая рафинированное музыкальное полотно, в котором оркестр передает тончайшие нюансы партитуры и служит гибким аккомпанементом, отдавая первенство певцам.

В спектакле заняты четыре состава солистов, что говорит о планах на длительное пребывание оперы в репертуаре.

13-я постановка «Риголетто» в Большом станет, несомненно, украшением афиши, привлекая публику к классическому шедевру, поставленному в лучших современных традициях.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Дамир ЮСУПОВ / предоставлены пресс-службой Большого театра