Музей Мирового океана и Национальный парк «Куршская коса» начнут разрабатывать совместный водный маршрут через залив

Музей и национальный парк связывают многолетние партнерские отношения, в рамках которых проводятся совместные культурно-просветительские и экологические мероприятия. Например, в честь Международного дня рек ежегодно проходит акция «Все реки текут в океан», учреждения совместно отмечают Всероссийский День заповедников и национальных парков, напоминая о важности сохранения природы и экологического баланса нашей планеты.

Также занятия для учащихся проводятся в помещениях «верфи» на территории Визит-центра Куршской косы, где специалисты рассказывают об истории деревянного судостроения и традиционных промыслов. Национальный парк ежегодно участвует в крупных мероприятиях музея, главным из которых является морской фестиваль «Водная ассамблея».

В рамках подписанного соглашения организации планируют проводить совместные мероприятия в сфере научно-исследовательской, эколого-просветительской, выставочной деятельности. Также предметом соглашения между организациями стало развитие познавательного туризма, организация работы по сохранению природных комплексов, уникальных природных участков и объектов, растительного и животного мира.

Напомним, что приказом Министерства культуры России от 17 августа 2022 года Музею Мирового океана, в состав которого входят памятники архитектуры и достопримечательные места, получил статус музея-заповедника. Музей Мирового океана, осуществляющий свою деятельность на территории и акватории, обладающих историко-культурной ценностью, является самым крупным и единственным музеем-заповедником в Калининградской области.

«Развитие партнерских отношений с национальным парком «Куршская коса» дает музею новые инструменты для реализации эколого-просветительских идей, кроме того, наши договоренности имеют большое значение для воплощения в жизнь проектов в сфере туризма. Сегодня большой популярностью, особенно у гостей региона, пользуются водные маршруты. С руководством нацпарка мы обсудили первые шаги по запуску водного туристического маршрута через залив между Куршской косой и нашим историческим маяком под Полесском. Предстоит большая работа по определению точного маршрута и его фарватера, оценке навигационных опасностей и решению других технических вопросов, связанных в первую очередь с безопасностью плавания. В этом проекте, который может стать первым в плане регулярного туристического сообщения через Куршский залив, мы рассчитываем на содействие со стороны Правительства Калининградской области и федеральных служб, в ведении которых находится акватория Куршского залива», — отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.