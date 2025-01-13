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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Музей Мирового океана и Национальный парк «Куршская коса» начнут разрабатывать совместный водный маршрут через залив

editor
By editor
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Маяк-Заливино-Музея-Мирового-океана_вид-с-Куршского-залива
Маяк Заливино Музея Мирового океана, вид с Куршского залива. Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

Музей и национальный парк связывают многолетние партнерские отношения, в рамках которых проводятся совместные культурно-просветительские и экологические мероприятия. Например, в честь Международного дня рек ежегодно проходит акция «Все реки текут в океан», учреждения совместно отмечают Всероссийский День заповедников и национальных парков, напоминая о важности сохранения природы и экологического баланса нашей планеты.

Также занятия для учащихся проводятся в помещениях «верфи» на территории Визит-центра Куршской косы, где специалисты рассказывают об истории деревянного судостроения и традиционных промыслов. Национальный парк ежегодно участвует в крупных мероприятиях музея, главным из которых является морской фестиваль «Водная ассамблея».

В рамках подписанного соглашения организации планируют проводить совместные мероприятия в сфере научно-исследовательской, эколого-просветительской, выставочной деятельности. Также предметом соглашения между организациями стало развитие познавательного туризма, организация работы по сохранению природных комплексов, уникальных природных участков и объектов, растительного и животного мира.

Напомним, что приказом Министерства культуры России от 17 августа 2022 года Музею Мирового океана, в состав которого входят памятники архитектуры и достопримечательные места, получил статус музея-заповедника. Музей Мирового океана, осуществляющий свою деятельность на территории и акватории, обладающих историко-культурной ценностью, является самым крупным и единственным музеем-заповедником в Калининградской области.

«Развитие партнерских отношений с национальным парком «Куршская коса» дает музею новые инструменты для реализации эколого-просветительских идей, кроме того, наши договоренности имеют большое значение для воплощения в жизнь проектов в сфере туризма. Сегодня большой популярностью, особенно у гостей региона, пользуются водные маршруты. С руководством нацпарка мы обсудили первые шаги по запуску водного туристического маршрута через залив между Куршской косой и нашим историческим маяком под Полесском. Предстоит большая работа по определению точного маршрута и его фарватера, оценке навигационных опасностей и решению других технических вопросов, связанных в первую очередь с безопасностью плавания. В этом проекте, который может стать первым в плане регулярного туристического сообщения через Куршский залив, мы рассчитываем на содействие со стороны Правительства Калининградской области и федеральных служб, в ведении которых находится акватория Куршского залива», — отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

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