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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В пяти регионах России появились арт-резиденции Федеральной сети «Таврида.АРТ»

editor
By editor
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арт-резиденция - таврида
Фото © пресс-служба Таврида.Арт

В 2025 году Федеральная сеть арт-резиденций «Таврида.АРТ» пополнилась пятью новыми пространствами. По итогам первого заседания экспертного совета к проекту присоединились арт-резиденции из Томска, Костомукши (Карелия), Краснодара, Волгограда и Тюмени.

Федеральная сеть арт-резиденций «Таврида.АРТ» — это объединение творческих пространств по всей России, созданное для поддержки талантливой молодёжи, реализации творческих инициатив и развития творческих индустрий в регионах. Первые арт-резиденции «Таврида.АРТ» появились в 2019 году. На данный момент сеть объединяет 73 арт-резиденции в 44 регионах России.

В новом сезоне 2025 года арт-кластер «Таврида» провёл первое заседание экспертного совета для конкурсного отбора новых пространств в федеральную сеть арт-резиденций. В рамках мероприятия состоялись онлайн-защиты претендентов на статус «арт-резиденция федеральной сети». По итогам заседания экспертного совета в составе руководителя департамента сетевого взаимодействия «Таврида.АРТ» Лейлы Шамурзиной, руководителя службы сопровождения федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ» Дмитрия Алдаева, руководителя департамента внешних коммуникаций «Таврида.АРТ» Анжелики Якубович и специалиста службы сопровождения федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ» Дианы Шестаченко к проекту присоединились 5 новых команд: арт-резиденция «Школа креативных индустрий» (г. Томск), арт-резиденция «Арт-пространство «Чердак» (г. Костомукши, Карелия), арт-резиденция «Центр современного творчества» (г. Краснодар), арт-резиденция «Акценты» (г. Волгоград) и арт-резиденция «Музейно-ремесленный «Цех» (г. Тюмень).

«Мы очень рады, что после большого перерыва был запущен конкурсный отбор пространств в федеральную сеть арт-резиденций. Первое заседание экспертного совета состоялось в преддверии Нового года, по итогам которого 5 пространств из 5 субъектов РФ получили статус «арт-резиденция федеральной сети». Поздравляем коллег, ждём совместной плодотворной работы!», — отмечает председатель экспертного совета, руководитель департамента сетевого взаимодействия АНО «Таврида.Арт» Лейла Шамурзина.

Начиная с 2022 года в томской арт-резиденции «Школа креативных индустрий» функционируют 6 студий по направлениям: дизайн, анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, звукорежиссура и звуковой дизайн, современная электронная музыка, интерактивные цифровые технологии VR/AR. Период обучения по каждому из них составляет 2 года. 120 ребят от 12 до 17 лет абсолютно бесплатно получили возможность приобрести знания и отточить навыки в любимом деле за время работы пространства.

Знаковой для жителей города Костомукша в Карелии стала местная арт-резиденция «Арт-пространство «Чердак». Пространство очень быстро зарекомендовало себя как место, объединяющее людей разных возрастов и интересов. Спектр мероприятий разнообразный: от городских развивающих сессий для активистов города до командообразования среди участников волонтёрского отряда, действующего при центре творческих лабораторий для молодых творцов и не только.

Не менее важную роль в жизни молодёжи играет арт-резиденция «Центр современного творчества», расположенная в Краснодаре. Основными направлениями её работы стали звукорежиссура и диджеинг, написание музыки и аранжировка, креативное программирование, дизайн и цифровая живопись, 3D-моделирование и VR, фото- и видеосъёмка (медиа), школа моделей. На сегодняшний день в копилке достижений организации реализация проектов при поддержке Грантового конкурса «Движения Первых», «Грантов Губернатора Кубани», ФАДМ Росмолодёжь. В год, с учётом выездных мероприятий, аудитория проектов арт-резиденции составляет около 3 000 человек.

«Для нас получение статуса арт-резиденции — это лучшая возможность творческого развития наших учеников. В частности, по таким направлениям, как диджеинг, скретч-диджеинг, электронная музыка. Благодаря поддержке «Тавриды» на территории Краснодара будет развиваться единственное место, где проводятся бесплатные занятия по современному музыкальному творчеству. Участие в них, в том числе принимают и граждане, находящиеся в уязвимой социальной ситуации, и с ОВЗ», — делится руководитель арт-резиденции «Центр современного творчества» города Краснодара Андрей Валуев.

Арт-резиденцией «Акценты» по праву могут гордиться жители Волгограда. Пространство располагается в Центре поддержки молодёжных инициатив и детско-юношеского туризма, которое давно стало местом притяжения молодёжи региона. В профессиональном опыте команды арт-резиденции значатся организация и проведение мероприятий различного уровня. Кроме того, здесь на постоянной основе проводятся творческие мастер-классы, перфомансы, выставки, театральные показы и постановки.

Пятый участник федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ» — мультифункциональное и многозадачное пространство «Музейно-ремесленный «Цех» города Тюмень. Главная идея его создания заключается в совместной реализации проектов музея и мастеров народных промыслов и ремёсел Тюменской области. Каждый из них направлен на сохранение и развитие народного мастерства. В команду арт-резиденции входят 7 резидентов из региона, которые представляют народные художественные промыслы и современные направления декоративно-прикладного творчества.

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