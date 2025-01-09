Радио Хит FM зазвучало в Ставрополе

Последний день 2024 года ознаменовался для радио Хит FM радостным событием. Самое хитовое радио страны зазвучало в Ставрополе на частоте 101.4 FM.

«Это прекрасный новогодний подарок для жителей нашего города, да и для нас самих, – подчеркнул генеральный директор холдинга АТВмедиа Валерий Голубовский. – В Ставрополе на частоте 101.4 FM начала вещание радиостанция Хит FM. Уверены, что для города, который по праву называют территорией молодых и активных, лучшего музыкального сопровождения просто не найти!»

В 2024 году радио Хит FM также зазвучало в Агрызе, Белгороде, Бердянске, Великом Новгороде, Геническе, Мелитополе, Обнинске, Сарапуле, Селижарово, Энергодаре, Макеевке. По данным Mediascope, в апреле-сентябре 2024 года ежемесячный охват станции составлял 14,2 миллиона слушателей.

С присоединением к федеральной сети радио Хит FM Ставрополя слушать главные мировые и российские хиты и рейтинговые шоу смогут еще 500 тысяч человек.