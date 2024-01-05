«Стойкий оловянный солдатик»: В Мариуполе проходят показы Большого новогоднего представления для детей и их родителей

С 24 декабря на сцене бывшей Мариупольской филармонии, где временно разместилась труппа Мариупольского русского драматического театра, здание которого разрушено и сейчас восстанавливается, проходят показы Большого новогоднего представления для детей и их родителей. Большое Новогоднее представление – совместный проект Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почёта» русского драматического театра и Независимого профсоюза актёров театра и кино, поддержанный Президентским Фондом культурных инициатив. Проект победил в специальном конкурсе ПФКИ по направлению «Новые возможности» (межрегиональные проекты, направленные на поддержку партнёрских связей новых регионов с регионами и городами всей России). Руководитель проекта – глава Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.

- Наша задача, чтобы дети и взрослые, на долю которых выпали тяжелые испытания, получили положительные эмоции на праздник, поверили в чудо и волшебство, да и просто хорошо отдохнули, – говорит председатель Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис. Все силы творческой команды были брошены на достижение этих благородных целей. Первые постановки уже увидели зрители.

Спектакль «Стойкий оловянный солдатик» – это изюминка Большого Новогоднего представления. Для того чтобы он получился воистину праздничным и незабываемым, в Москве были специально изготовлены уникальные декорации и костюмы. Также московские партнеры приобрели для театра видеопроектор, который воспроизводит эффектные видеопроекции, созданные специально для спектакля. На сцене бушевал неотличимый от настоящего вихрь, шел пушистый снег, мечты добрых героев расцветали яркими красками. Спектакль сопровождали невероятные визуальные эффекты.

Пьесу «Стойкий оловянный солдатик» по известной многим сказке Г.Х. Андерсена написала драматург Катерина Антонова, многократный финалист и лауреат престижных драматургических конкурсов, постоянный участник крупнейших международных и всероссийских театральных фестивалей. Для новогоднего представления сценарист изменила всем известный сюжет сказки. У классика Солдатик был одноногим. А в пьесе он оказался не без ноги, а без ружья. Набор солдатиков, среди которых был и главный герой сказки, подарили Мальчику под Новый год. Но оказалось, что злобный Тролль проник в детскую, держит игрушки в страхе и запрещает им отмечать праздник, а еще и добивается любви прекрасной балерины.

Солдатик без ружья оказывается самым стойким и отважным среди своих собратьев. Он обещает игрушкам вернуть в детскую праздник и вступает в борьбу с Троллем.

Между Солдатиком и Балериной вспыхивает большое и светлое чувство. Одна из самых главных фраз звучит в конце спектакля: «Всегда побеждает любовь!». Представление заканчивается на доброй и оптимистичной ноте.

Как рассказали артисты, работающие над главными ролями, считают, что версия Катерины Антоновой больше подходит для детского новогоднего представления. У её сказки не мрачный, в отличие от первоисточника, а жизнеутверждающий финал, который вселяет в сердца детей веру в лучшее, гордость за героев, пробуждает в них позитивные чувства и ценные личностные качества. Артисты с удовольствием разыграли известную сказку со счастливым концом. Они сказали, что всё действие вели к торжеству идеи о всепобеждающей силе любви.

Режиссером спектакля выступила Наталья Гончарова, постановщик детских спектаклей в театре и создатель городского театрального коллектива «Драмком». Как рассказала Наталья Александровна, интенсивная работа над спектаклем велась с начала октября в режиме 24 часа 7 дней в неделю, буквально с раннего утра и до поздней ночи. Сотрудники Мариупольского Русского драматического театра были на постоянной связи с московскими коллегами: и с драматургом Катериной Антоновой, и с композитором Андреем Батуриным, с сотрудниками Независимого профсоюза актеров, с пошивочными, декорационными и прочими техническими цехами, где изготавливались уникальные декорации, костюмы и прочие визуальные элементы спектакля.

- Мне нравится эта переписанная сказка, потому что Андерсен сам по себе всегда очень мрачный писатель, его тексты трудно было бы использовать для новогодних представлений, - сказала Наталья Гончарова после премьеры. - Но благодаря гению Катерины Антоновой у нас теперь есть веселая бодрая новогодняя сказка. Постановка была очень непростая. Я благодарю всех, кто работал над этой сказкой. Отдельное спасибо ПФКИ, без них бы не состоялась сказка. И отдельное спасибо фонду помощи детям Донбасса, благодаря которому дети не остались без подарков. А также каждому, кто был с нами, вложил частичку сердца в этот проект. Частичка сердца каждого из нас в этой сказке видна, чувствуется и передается зрителям.

Художником-постановщиком является Светлана Канн, главный художник театра, лауреат премии имени В. Клеха. Светлана Юрьевна Канн после первого представления рассказала, как строилась работа над «Стойким оловянным солдатиком».

- У нас сложился хороший постановочный коллектив: режиссер Наталья Гончарова, я художник-постановщик и автор костюмов, музыкальное оформление Андрей Батурин, балетмейстер Анатолий Птушкин, сказку написала драматург Катерина Антонова. Сказка по произведению Андерсена, почти все персонажи из которой сохранены, но привнесен новый текст. То, что написала Катерина Антонова, более добрый спектакль, не такой грустный, как у Андерсена. На сцене одноногого человека изобразить сложно, поэтому мы придумали, что у него отсутствует ружье. В конце Солдатик и Балерина не сгорают в очаге, а своей любовью побеждают злого тролля, который потом приходит просить у них прощения и тоже принимает участие в новогоднем празднике.

- Работалось лично мне довольно легко: замысел пришел быстро, я изготовила макет, нарисовала эскизы костюмов, чертежи, все это было одобрено режиссером и худсоветом и выслано в Москву, где тоже, по отзывам, понравилось, и команда Независимого профсоюза актеров постарались как можно точнее все воплотить в жизнь, - призналась Светлана Юрьевна. – Я думаю, что сказка нам удалась. Там очень симпатичная музыка, танцы, костюмы, молодые артисты работают с удовольствием. И мы ждем встречи с нашим маленьким зрителем, с родителями, и надеемся, что наша работа им понравится и создаст для ребенка праздник. Мы очень благодарны московским коллегам, которые помогли нам постановку осуществить – художникам, пошивочным цехам, поделочным цехам, которые изготовили декорации, костюмы и реквизит.

Музыку для спектакля написал московский композитор Андрей Батурин. Он так прокомментировал свое участие в Большом новогоднем представлении:

- Для меня большая честь быть членом и единым целым с прекрасным коллективом Мариупольского Русского драматического академического ордена «Знак почета» театра. Такими званиями просто так никогда не бросались. Мы же одно целое, а значит, и душа, и мысли, и задачи тоже у нас одни. Мы один народ. Мы Россия. И во имя неё, и про неё, и для неё, для ее будущего и настоящего, мы сделали этот спектакль, и, Бог даст, сделаем ещё очень много. Потому что мы русские. Спасибо Президенту РФ за то, что он снова дал нам возможность работать и творить вместе.

Хореограф Анатолий Птушкин, в свою очередь, рассказал:

- Работа над хореографией спектакля шла весело, интересно, с пониманием. Артисты хорошо понимали задачу. Этому способствовало то, что музыка написана прекрасно, очень точно отражала взаимоотношения героев, под нее легко было ставить танцевальный материал. В итоге это все вылилось в представление, которым дети были довольны, мы тоже. Думаю, что хорошо мы сделали, что взялись за постановку варианта Катерины Антоновой. Не стоило заканчивать нашу сказку трагическими событиями. В данном случае мы все свели к любви, торжеству добра. И это для нас самый хороший вариант.

Сергей Мусиенко, исполняющий обязанности худрука Мариупольского Русского драматического театра, сказал после первого показа музыкальной сказки «на публику»:

- Сказка получилась уникальная: красивая, красочная. Благодарим всю творческую команду, которая работала над этим проектом! Сказка изменена по своей трактовке, солдатик не без ноги, а без ружья, он не может воевать, но смысл один: он встает на защиту добра от зла. Это читается в произведении, и сама наша постановка призвана внушать, что добро и любовь должны побеждать зло.

Сергей Мусиенко также подчеркнул, что дети в театральном зале были в полном восторге. Особенное впечатление на ребят произвели визуальные эффекты. Кто-то из малышей, возможно, впервые попал в театр и увидел этот фантастический мир, где чудеса творятся прямо перед глазами, а добро всегда побеждает зло. Также худрук Мариупольского Русского драматического театра озвучил планы продолжать сотрудничество с Независимым профсоюзом актеров театра и кино.

К слову, сказка не закончилась с тем, как опустился занавес. В фойе сказочные феи вручали всем гостям мероприятия новогодние подарки. В их приобретении для семей Мариуполя оказал содействие Благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «Россия».

Выходящих со спектакля зрителей спрашивали, понравилось ли им увиденное, и если понравилось, то что больше всего?.. Подавляющее большинство ответили, что понравилось все! Мамы и папы подтверждали восхищенные отзывы своих чад и выражали благодарность создателям спектакля за подаренный праздник. Многие собирались снова прийти в театр на эту же замечательную добрую сказку.