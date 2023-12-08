Музей Мирового океана окажет поддержку Луганскому краеведческому музею

0
53
автомобиль для лнр

В рамках кураторской программы Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник «Музей Мирового океана» продолжает поддерживать учреждения культуры в новых российских регионах. Летом музей передал подшефному Кировскому краеведческому музею в ЛНР оргтехнику, телевизор, сувенирную продукцию и планшентную выставку, которая знакомит с историей создания Музея Мирового океана. Теперь груз получит Луганский краеведческий музей.

«Нам стало известно, что в Луганском краеведческом музей вышел из строя автомобиль, и мы сразу приняли решение помочь коллегам. В этом намерении нас поддержал Попечительский совет музея во главе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Сейчас мы оформляем все необходимые документы на наше транспортное средство. Мы надеемся, что Луганский краеведческий музей со своей стороны поддержит и музейщиков из Кировска, с которыми мы постоянно находимся на связи», - сказала генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова. Вместе с автомобилем в Луганскую Народную республику музей планирует отправить и новогодние подарки.

Также в следующем году Музей Мирового океана и Донецкий республиканский краеведческий музей организуют совместную выставку. Проект «Фотокорреспонденты Победы» на площадках Музея Мирового океана познакомит с легендарными фотоработами Евгения Халдея, Аркадия Шайхета, ставших свидетелями первых дней Победы и запечатлевших историю на своих фотопленках.

Предыдущая статьяMR Group представила отреставрированные исторические барельефы Чижовского подворья на выставке «ПроРеставрацию»
Следующая статьяПопулярный поэт Дмитрий Кравченко представил миру свой первый аудиоальбом со стихотворениями

Похожие статьиПредоставлено автором