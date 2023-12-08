Музей Мирового океана окажет поддержку Луганскому краеведческому музею

В рамках кураторской программы Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник «Музей Мирового океана» продолжает поддерживать учреждения культуры в новых российских регионах. Летом музей передал подшефному Кировскому краеведческому музею в ЛНР оргтехнику, телевизор, сувенирную продукцию и планшентную выставку, которая знакомит с историей создания Музея Мирового океана. Теперь груз получит Луганский краеведческий музей.

«Нам стало известно, что в Луганском краеведческом музей вышел из строя автомобиль, и мы сразу приняли решение помочь коллегам. В этом намерении нас поддержал Попечительский совет музея во главе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Сейчас мы оформляем все необходимые документы на наше транспортное средство. Мы надеемся, что Луганский краеведческий музей со своей стороны поддержит и музейщиков из Кировска, с которыми мы постоянно находимся на связи», - сказала генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова. Вместе с автомобилем в Луганскую Народную республику музей планирует отправить и новогодние подарки.

Также в следующем году Музей Мирового океана и Донецкий республиканский краеведческий музей организуют совместную выставку. Проект «Фотокорреспонденты Победы» на площадках Музея Мирового океана познакомит с легендарными фотоработами Евгения Халдея, Аркадия Шайхета, ставших свидетелями первых дней Победы и запечатлевших историю на своих фотопленках.