В Красноярской филармонии завершился хореографический конкурс «Танцуем Годенко!»

Лауреатами стали хореографы Юлия Репицына из Челябинска с постановкой «Колыбельная» и Ернур Карыкбол из Казахстана с постановкой «Легенда о горном олене».

Танцевальные номера на заключительном гала-концерте конкурса представили девять балетмейстеров из Челябинска, Новосибирска, Москвы, Салавата, Перми и Алматы. В течение двух недель они работали с артистами Ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко, чтобы показать свои работы зрителям и жюри. Им стали эксперты хореографического искусства во главе с народной артисткой России Илзе Лиепой.

«Конкурс «Танцуем Годенко!» – это событие для Красноярска, края и всей нашей страны. Он дает новый приток энергии и сил в коллектив и зрительскую аудиторию. Я принадлежу к горячим поклонникам народного танца и считаю, что наша задача и задача времени показывать широкой аудитории и молодежи, что современный народный танец живет, развивается, что он может быть бесконечно новым, интересным и близким каждому из нас», – рассказывает Илзе Лиепа.

Зрители гала-концерта также приняли участие в определении победителей. Приз зрительских симпатий по итогам голосования получил Сергей Другов из Красноярска с номером «Единое многоголосие».

По словам министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова, хореографический конкурс «Танцуем Годенко!» – первое мероприятие в рамках празднования 105-летия со дня рождения хореографа и основателя ансамбля танца Сибири Михаила Годенко. «Сейчас развитие народного танца подошло к такому рубежу, когда такие конкурсы просто необходимы, потому что необходим поиск нового языка для разговора с молодежью», – отметил Аркадий Зинов.