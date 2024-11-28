РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииСЗФО«Морской роман под парусом»: о чем писали капитаны кругосветок расскажет выставка в...

«Морской роман под парусом»: о чем писали капитаны кругосветок расскажет выставка в Музее Мирового океана

editor
By editor
55
шлюпы надежда и невада
Войшвилло Е.В., Стародубцев Б.М. «Шлюпы «Нева» и «Надежда». 1803-1806», 1985. © Изображение из коллекции Музея Мирового океана

В пространстве выставочного центра «Пакгауз» открылась выставка «Морской роман под парусом». Новый проект – это рассказ о знаменитых кругосветных экспедициях, великих капитанах, людях, увлеченных морем и их литературных произведениях. Он объединит в выставочном пространстве произведения изобразительного искусства, авторские фотографии, редкие книги из музейного фонда о путешествиях, море и тех, кому удалось покорить эту стихию.

Литература о море для Музея Мирового океана имеет особое значение. Маринистика – это не только приключения и поэтическое описание морской стихии и дальних стран. Это страницы истории судостроения, выдающихся морских походов и сражений, деятельности русских адмиралов и путешественников, которые отражены в отчетах о путешествиях и мемуарах.

Один из разделов экспозиции – «По следам великих путешественников» – посвящен мореплавателям, открывателям новых земель. О кругосветных экспедициях второй половины XVIII – начала XIX веков мы знаем из произведений Крузенштерна, Лисянского, Коцебу, Беллинсгаузена, Литке и других российских морских деятелей. Их отчёты о путешествиях – это увлекательные литературные произведения, которые расширяли кругозор обычных читателей.

Мы грезим парусниками с детства читая Жюля Верна, Джека Лондона, Александра Грина. Другой раздел выставки – «По волнам литературных произведений» – представит посетителю книги, написанные мастерами слова – участниками морских экспедиций и путешествий, писателями-романтиками, для которых море – стихия, открывающая личностные качества человека. Наиболее значительное произведение в жанре морских путешествий – книга «Фрегат Паллада» Ивана Александровича Гончарова, в которой автор описал кругосветное плавание на военном парусном корабле «Паллада» в 1852-1855 годах. Автор знакомит нас с мировосприятием разных народов – их обычаями, ритуалами и верованиями.

Особый раздел выставки – «Морской роман по-калининградски». Здесь посетитель сможет познакомиться с книгами из одноименной серии Калининградского издательства, которые выпускались с 1963 по 1993 годы и имели особый – уменьшенный «карманный» формат. Это романы морской тематики известных русских и зарубежных писателей, которые можно полистать, удобно устроившись в кресле в пространстве выставочного пространства.

на парусах
Фотографии Ю.Н. Иванова. © Из коллекции Музея Мирового океана
корабль
Фотографии Ю.Н. Иванова. © Из коллекции Музея Мирового океана
парусник
Фотографии Ю.Н. Иванова. © Из коллекции Музея Мирового океана
Предыдущая статья
«Звезда Театрала»: до конца голосования осталось несколько дней!
Следующая статья
Музей Москвы представил масштабную экспозицию «История Москвы»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru