«Морской роман под парусом»: о чем писали капитаны кругосветок расскажет выставка в Музее Мирового океана

В пространстве выставочного центра «Пакгауз» открылась выставка «Морской роман под парусом». Новый проект – это рассказ о знаменитых кругосветных экспедициях, великих капитанах, людях, увлеченных морем и их литературных произведениях. Он объединит в выставочном пространстве произведения изобразительного искусства, авторские фотографии, редкие книги из музейного фонда о путешествиях, море и тех, кому удалось покорить эту стихию.

Литература о море для Музея Мирового океана имеет особое значение. Маринистика – это не только приключения и поэтическое описание морской стихии и дальних стран. Это страницы истории судостроения, выдающихся морских походов и сражений, деятельности русских адмиралов и путешественников, которые отражены в отчетах о путешествиях и мемуарах.

Один из разделов экспозиции – «По следам великих путешественников» – посвящен мореплавателям, открывателям новых земель. О кругосветных экспедициях второй половины XVIII – начала XIX веков мы знаем из произведений Крузенштерна, Лисянского, Коцебу, Беллинсгаузена, Литке и других российских морских деятелей. Их отчёты о путешествиях – это увлекательные литературные произведения, которые расширяли кругозор обычных читателей.

Мы грезим парусниками с детства читая Жюля Верна, Джека Лондона, Александра Грина. Другой раздел выставки – «По волнам литературных произведений» – представит посетителю книги, написанные мастерами слова – участниками морских экспедиций и путешествий, писателями-романтиками, для которых море – стихия, открывающая личностные качества человека. Наиболее значительное произведение в жанре морских путешествий – книга «Фрегат Паллада» Ивана Александровича Гончарова, в которой автор описал кругосветное плавание на военном парусном корабле «Паллада» в 1852-1855 годах. Автор знакомит нас с мировосприятием разных народов – их обычаями, ритуалами и верованиями.

Особый раздел выставки – «Морской роман по-калининградски». Здесь посетитель сможет познакомиться с книгами из одноименной серии Калининградского издательства, которые выпускались с 1963 по 1993 годы и имели особый – уменьшенный «карманный» формат. Это романы морской тематики известных русских и зарубежных писателей, которые можно полистать, удобно устроившись в кресле в пространстве выставочного пространства.