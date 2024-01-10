Музей Мирового океана продлил работу совместной с Третьяковской галереей выставки

Выставка, представляющая шедевры живописи и скульптуры из собрания Третьяковской галереи и фондов Музея Мирового океана, будет работать до 11 марта 2024 года. Проект призван познакомить жителей и гостей самого западного региона страны с сокровищами русской культуры. Выставка стала заметным событием в календаре мероприятий Калининградской области.

«Этот межмузейный проект можно назвать экспериментом: выставочное пространство превращено в лабиринт, который ведет нас по разным эпохам и стилям, живописные полотна отражают изменения взаимоотношений человека и моря. Мы рады, что выставка «Сначала было море» вызвала такой активный отклик аудитории. Продлевая работу выставки, мы вместе с нашими партнерами готовимся расширить ее функционал», - сказала генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

На выставке «Сначала было море» можно увидеть работы лучших мастеров XIX–XX веков из собрания Третьяковской галереи - Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Александра Борисова, Василия Рождественского, Олега Лошакова. Живописные полотна разворачивают перед зрителями виды бескрайних морских просторов и далеких берегов, рассказывают о жизни моря и у моря. Скульптуры Андрея Марца из фондов Музея Мирового океана представляют обитателей таинственных подводных глубин. В едином зале представленные предметы «встретились» впервые.