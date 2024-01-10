В селе Аксарка появится районный культурно-образовательный комплекс

Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство районного культурно-образовательного комплекса в селе Аксарка Приуральского района. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Площадь нового объекта в селе Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа составит более пяти тысяч квадратных метров.

По проекту здесь создадут несколько помещений, включая музей с конференц-залом на 80 посадочных мест, экспозиционную и научно-просветительскую зоны. В последней обустроят зал для мастер-классов, круглых столов и презентаций.

Кроме того, в здании разместят центральную межпоселенческую и детскую библиотеки, с зоной для кукольного театра и постановки сказок. Также в комплексе оборудуют кабинеты для индивидуальных и групповых занятий, помещения детской школы искусств со сценой, гримерной, кабинетами хореографии и музыкальными классами.

Кроме того, здесь появятся буфет на 20 посадочных мест и холл для отдыха. На территории комплекса проведут озеленение, установят ограждение и стоянку для автотранспорта.

Застройщик – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». Проектировщик – ООО «Строитель», ООО «Сибирская инженерно-изыскательская компания».