Гастрольный тур VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова посвящён 185-летию Петра Чайковского

VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова в 2025 году представляет гастрольную программу в пяти новых для проекта регионах России. Фестиваль торжественно открылся гала-концертом 12 августа в солнечном гостеприимном Севастополе. Уже в сентябре музыкальный форум продолжится в знаковых для истории русской музыки городах: Клину, Твери, Пскове и Великом Новгороде.

Кульминацией тура, посвящённого 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, станет концерт 20 сентября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, где композитор провёл последние годы жизни.

В концертах примут участие художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, лауреат государственной премии РФ Ильдар Абдразаков, заслуженный артист Республики Татарстан, ведущий солист театров «Геликон-опера» и «Новая опера» Алексей Тихомиров, а также яркие выпускники Образовательной программы фестиваля. В их числе — обладательница Гран-при Международного конкурса им. Муслима Магомаева Екатерина Иванова, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко и артист Молодёжной оперной программы Большого театра Чингис Баиров. Партию фортепиано исполнит концертмейстер Севастопольского государственного театра оперы и балета Евгений Сергеев. В Пскове к артистам присоединится Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением дирижера Алексея Репникова.

Фестиваль, покоривший за семь лет 25 городов, продолжает расширять границы. В восьмом сезоне маршрут был скорректирован и теперь включает новые города, где будет представлена специальная программа, посвящённая 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. «Для нас огромная радость, что в юбилейный год Петра Чайковского мы сможем посетить места, где жили и творили великие русские композиторы. Этот тур — наш общий поклон наследию Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, которые внесли неоценимый вклад в развитие мирового оперного искусства, — поделился Ильдар Абдразаков. — И отдельно хочу сказать нашим дорогим слушателям с Дальнего Востока: мы очень ценим ваши тёплые приглашения и приложим все усилия, чтобы привезти фестиваль в ваши края в будущих сезонах».