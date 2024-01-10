Объявлен шорт-лист участников New/Open Showcase Festival!

Более 300 заявок на участие в фестивале New/Open Showcase поступило из разных точек страны: от Калининграда до Дальнего Востока. Из них эксперты-практики музыкальной индустрии выбрали 50 коллективов, которые получат возможность выиграть грант на фестивале, представив свои музыкальные проекты жюри.
В этом году фестиваль проходит при поддержке стримингового сервиса VK Музыка и проекта VK Музыка Трамплин, созданного специально для начинающих артистов. Финалистам New/Open Showcase Festival будут выделены гранты, которые музыканты смогут потратить на реализацию творческих планов и продвижение.
В шорт-лист вошли несколько молодых, но уже опытных артистов. Среди них можно отметить:
- YERKATT — музыкант армянского происхождения родом из Якутии. В этом году записал совместный трек с рэп-исполнителем L’One — «Соня».
- Ольга Глазова Гусли — профессиональная псковская гуслярка и арфистка, композитор и автор песен. Её гусли звучали на записях «Аффинажа», «Аквариума», Theodor Bastard и других.
- «ИСПАНСКИЙ СТЫД» — ярославская группа, сочетающая в своём стиле дэнс-панк, инди-поп и народные мотивы.
- «Пекинский Велосипед» — эмо-панк группа из Екатеринбурга.
- «О! Марго» — self-made проект из Екатеринбурга в жанре «эмпатичный смарт-поп».
- Juna — казанский коллектив, играющий инди-фолк на татарском языке на основе песен татарских поэтов.
- «Маяк» — московская исполнительница и автор песен, сочетающая в своём творчестве поп, рок и альтернативу с элементами хип-хопа и соула.
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