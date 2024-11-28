Музей Москвы представил масштабную экспозицию «История Москвы», которая расскажет о жизни и быте москвичей разных эпох, об архитектуре, культуре и развитии города. Выставка впервые представит историю города со времен первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки (I тысячелетие до н.э.) до начала Великой Отечественной войны.

В экспозицию вошли 2200 артефактов и произведений искусства — впервые в таком объеме будут представлены сокровища из коллекции Музея Москвы: археологические находки, живопись, графика, фотографии, редкие книги, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектурные элементы. Для создания текстов, инфографики, карт и моделей Музей Москвы привлек ведущих современных археологов, историков, искусствоведов, москвоведов, культурологов, а также дизайнеров, скульпторов, аниматоров, картографов и сценаристов.

Основной маршрут экспозиции проведет посетителей по всем эпохам истории Москвы и поможет горожанам представить, как жили их предки: во что одевались, чем занимались, что любили и чем увлекались, как выглядели дома москвичей и сам город, как культурные, политические и экономические перемены отражались на их жизни. Специально для экспозиции команда музея разработала уникальные новые карты, инфографику и рисунки, рассказывающие о городской топонимике, кладах, разных архитектурных стилях, балах и театрах, о развитии промышленности и благотворительности, росте городского транспорта и многом другом.

Хронологическое повествование дополнят новые для музея зоны открытого хранения, где будут показаны обширные коллекции самого разного рода: от средневековых белокаменных надгробий и керамической посуды до портретной галереи XIX века и мебели стиля модерн. Кроме классического хронологического маршрута появятся и варианты осмотра экспозиции для разных аудиторий. Например, детский маршрут, который представляет собой «потайные» шкафы и ящички на удобном для детей уровне и рассказывает о повседневной жизни, играх, одежде, учебе маленьких москвичей с древности до ХХ века. Для незрячих и слабовидящих посетителей подготовлены тактильные копии экспонатов (изразцы, предметы быта, оружие) и модели жилых построек — от деревянной избы до авангардных домов первой трети ХХ века. Исторические артефакты из коллекции Музея Москвы на выставке дополнены 15 видеоинтервью с музейными хранителями, научными сотрудниками и приглашенными специалистами о наиболее интересных экспонатах, анимационными роликами про москвичей и москвичек разных эпох, а также мультимедийными играми.

За свою восьмивековую историю наш город пережил множество драматических событий: разрушительные пожары, войны, эпидемии, революции, но одновременно и периоды масштабного строительства, стремительного технического прогресса, культурных и индустриальных достижений. Каждое оставило свои отпечатки — это и редкие исторические находки, и типовые предметы времени, которые можно будет увидеть в экспозиции Музея Москвы.

На выставке показаны такие ценные археологические артефакты, как фрагмент первых московских укреплений, заложенных основателем города Юрием Долгоруким (середина XII века), одна из четырех найденных на территории столицы берестяных грамот (последняя четверть XV века) и фрагмент мощения Красной площади (1480-е годы). Отдельный зал рассказывает о дьяковской археологической культуре, представители которой жили на территории Московского края до заселения его славянами — здесь экспонируются, например, женские ювелирные украшения из клада Щербинского городища. В разделе, посвященном эпохе Ивана Грозного, посетители увидят покров из захоронения Ивана Ивановича, старшего сына царя, и клад в шахматной фигуре слона, где средневековый москвич спрятал 10 серебряных монет.

Представить себе, как менялась Москва с течением времени, помогут живописные и графические работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Огюста Кадоля, Александра Лабаса, Роберта Фалька и других, многочисленные панорамы города, а также уникальная коллекция акварелей с реконструкцией видов древней столицы, которые художник Аполлинарий Васнецов создал в 1920-х годах специально по заказу Московского коммунального музея (так тогда назывался Музей Москвы). В зале, рассказывающем о петровской эпохе будут показаны элементы архитектурного декора знаменитой Сухаревой башни, в которой музей располагался до ее сноса в 1934 году. Градостроительные изменения, происходившие с Москвой, продемонстрируют редкие планы и карты, инфографика и, например, макет передвижки Саввинского подворья на Тверской улице.

Главный сквозной сюжет выставки — повседневность москвичей разных социальных групп в разные эпохи. Посетители смогут подробно узнать о жизни первых славян, заселявших Московский край, о средневековых ремесленниках, именования которых закрепились во многих городских топонимах, о светской и домашней жизни московского дворянства, купеческой благотворительности, мещанском и крестьянском быте в XIX веке и новом коммунальном быте 1920-х.