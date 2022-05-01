Музей музыки открыт и в майские праздничные дни

С 1 по 8 мая 22 года Музей музыки ждет своих посетителей.

Музейные занятия, концертные программы, квесты и игры для детей, пешеходные экскурсии, выставочные проекты… все это – далеко не полный список того, что подготовил Российский национальный музей музыки для своих посетителей.

Юных гостей ждет марафон премьерных программ. На музейном занятии «Музыкальный детектив» участникам предстоит разгадать ребусы, загадки, связанные с миром музыки; участники квеста «Загадочные классики» узнают малоизвестные факты о жизни композиторов. А участники экскурсии-игры «Меценаты и дельцы» пройдут множество препятствий, чтобы приобрести в свою коллекцию бесценный шедевр — скрипку Страдивари.

Для молодежной аудитории подготовлены уникальные пешеходные экскурсии. «Прогулка к Чайковскому» (Музей П.И. Чайковского в Москве) пройдет по улицам, по которым когда-то ежедневно ходил на работу молодой П.И. Чайковский. Вы узнаете какими были при жизни композитора улицы и дома. Став участником экскурсии «Прогулки к Шаляпину» (Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина) экскурсантам расскажут, что было на месте Садового кольца в XVI веке, в честь чего бульвар назван Новинским, почему Шаляпин решил купить дом именно здесь и многое другое. «Победа. Музыка. Герои» (Музей музыки) экскурсия по экспозиции музыкальные инструменты. Гости не только узнают имена тех, кто самоотверженно трудился во имя

Великой Победы, но и увидят и услышат музыкальные инструменты военного времени.

Ценителям старинных музыкальных инструментов обязательно стоит посетить выставку «Коллекция особого назначения» в Музее музыки! Только здесь можно будет увидеть музыкальные инструменты — творения величайших итальянских скрипичных мастеров Амати, Страдивари, Гварнери. Эти инструменты в разные годы звучали в руках известнейших музыкантов: Л. Когана, М. Ростроповича, В. Спивакова, Ю. Башмета и многих других.

Музей музыки подготовил программу и для любителей концертов! Концерт-спектакль «Письма Солдата», программа которого основана на уникальных письмах из фондов музея. В этот вечер прозвучат песни и композиции военных лет в исполнении вокального ансамбля солистов «Ave Maria». Художественный руководитель и солистка ансамбля – известная певица и педагог Мария Ария (сопрано). Фронтовые письма читает профессор Российской государственной специализированной академии искусств Галина Головатая.

7 мая, в день рождения П.И. Чайковского, в музее композитора в Москве, студенты и выпускники Московской консерватории представят концертную программу «Я хочу, чтобы музыка моя распространялась»…

С полной программой мероприятий, которые пройдут в Музее музыки в майские праздники, можно ознакомиться на сайте музея.

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