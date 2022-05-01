Выставка «Русский орнамент» открылась в Ступинском историко-краеведческом музее

В Ступинском историко-краеведческом музее открылась выставка «Русский орнамент». В экспозиции представлены предметы из собрания Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское – Измайлово». Проект проводится в рамках объявленного в 2022 году Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Русский орнамент по праву является одним из заметных явлений в мировой художественной культуре. Религиозные традиции, фольклор, византийское и европейское художественное наследие – все это оказывало влияние на формирование русского орнамента. В традиционном средневековом русском орнаменте заметны восточные мотивы, прослеживаются традиции искусства Византии. Мастера, заботясь об украшении своего изделия, сочетали самые разнообразные узоры: плетенку, стилизованные ветви и цветы, зверей и людей. Богатство и разнообразие форм русского орнамента свидетельствует о творческом мышлении авторов и их художественном вкусе.

Со временем к византийским образцам примешивались фольклорные мотивы, композиции усложнялись, впитывали в себя европейские художественные влияния. Растительные, геометрические, зооморфные и другие мотивы украшали культовые и бытовые предметы, жилище и одежду человека, рукописные книги. Большое значение придавалось растительным мотивам. Орнамент в виде завитков, трав, листьев, чашелистиков, пальметт, кринов широко применялся в украшении памятников декоративно-прикладного искусства. Фактически, они составляли основу орнаментального декора.

На выставке представлены литографии из альбомов с образцами русского орнамента, собранные историками и исследователями в XIX веке на волне интереса к национальному искусству: заставки и буквицы на средневековых рукописях, росписи стен и мебели, орнаментика икон, искусство эмали и басмы, ювелирное искусство, лицевое шитье и вышивка, изразцы. Значительную часть образцов орнамента на выставке составляют зарисовки с книжных памятников, собранные в знаменитых альбомах «История русского орнамента XI–XVI вв.» Виктора Бутовского и «Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени» Владимира Стасова. Красочные русские орнаменты также привлекали внимание художников. Зарисовки для литографий выполнены художниками Евгением Клодтом и Николаем Симаковым. В числе подлинных предметов на выставке – детали иконостасов с образцами резьбы по дереву XVII – начала XX века.

Д-402. МГОМЗ. Тябло от иконостаса. Ярославль. 1660-е годы

МГОМЗ. Орнаментированное олово. Альбом Русский орнамент в старинных образцах художественно-промышленного производства. 1882

МГОМЗ. Орнаменты Белозерских рукописей XVI-XVII века. Альбом Славянский и восточный орнамент. 1887

МГОМЗ. Расписные орнаменты деревянных сундуков. Альбом Орнаменты на памятниках древнерусского искусства. 1916

МГОМЗ. Росписи стен XVII века. Альбом Орнаменты на памятниках древнерусского искусства. 1916

МГОМЗ. Роспись стен Благовещенского собора в Московском Кремле. Альбом Русский орнамент в старинных образцах художественно-промышленного производства. 1882

МГОМЗ. Спас в Новодевичьем монастыре. Альбом Лицевой иконописный подлинник. 1905

МГОМЗ. Устюжские изразцы XVII века. Альбом Русский орнамент в старинных образцах художественно-промышленного производства. 1882

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