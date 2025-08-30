Участники «Интервидения» исполнят песни о любви, понимании и родной земле

Песни участников Международного музыкального конкурса «Интервидение» не только представят национальные музыкальные традиции, но и поведают зрителям о том, что дорого и важно для людей в разных странах.

Колумбийская певица Нидия Гонгора привезёт на Конкурс свою песню «В мангровых зарослях». Эта работа является духовным посвящением мангровым лесам Тихоокеанского побережья Колумбии, которые считаются святилищами жизни, стойкости и древней мудрости. Они – неотъемлемая часть жизни афро-потомков, населяющих их и оберегающих. Эта экосистема – не только чудо природы: в культуре Тихоокеанского региона они являются священными территориями, соединяющими жизнь с памятью. Написав эту песню, Нидия Гонгора хотела напомнить о необходимости сохранять мангровые леса как источник экологического равновесия на планете и в то же время отдать дань уважения их красоте, силе и хрупкости.

Песня написана в оригинальном жанре «алабао-бит», который погружает слушателя в мистическую атмосферу и помогает ощутить невидимую связь между прошлым, настоящим и будущим.

Китайский певец Ван Си представит ставшую хитом песню «У горизонта». Как будто сотканная из эфира и метафор, эта композиция с помощью музыки рисует мистическую картину стремления и тоски. Упоминаемая в тексте «вершина горы» олицетворяет цель, которая манит искателей, символизируя вершину идеалов и конечную цель жизни. Единственный путь к достижению этой красоты — восхождение, наполненное решимостью и силой. Тому, кто решится на это путешествие, путь укажут яркие «звёзды», которые соединены с вершиной туманными «облаками». Слушателям предстоит почувствовать, что стоит за этими красивыми аллегориями, и каждый в своём сердце увидит собственный далёкий горизонт.

Особое очарование этой песни придаёт оригинальная аранжировка, выбранная артистом, и его бархатный голос с широким диапазоном. Стоит отметить, что Ван Си отказался от традиционного исполнения произведения в фолк-стиле и привлёк для создания своей версии Международный камерный филармонический оркестр.

Талантливый молодой артист из Вьетнама Дык Фук подготовил для зрителей захватывающее шоу, которое обещает полностью отразить богатство вьетнамской культуры и национальной идентичности, гармонично сочетая их уникальный художественный стиль с молодёжной энергией нового поколения. Источник вдохновения конкурсной песни Дык Фука – легендарный герой вьетнамской мифологии Thánh Gióng (также известен как Phù Đổng Thiên Vương – Небесный король деревни Пхудонг), непреходящий символ силы и стремлений нации. Его история несёт дух Вьетнама в сердца слушателей по всему миру, демонстрируя, что иногда самые простые вещи могут стать по-настоящему выдающимися, когда ты движим искренними чувствами к своей родине. Исполняя эту песню, Дык Фук выражает глубокую любовь к родной стране и гордость за её народ, преодолевающий любые трудности.

Релиз композиция «ВКУС ЖИЗНИ», которую на «Интервидении» исполнит певица из Кении Санайпей Танде, состоялся в апреле этого года, и она сразу стала популярной в стране. В Москву певица привезла специально созданную для Конкурса версию хита, написанного в стиле афро-поп.

Дуэт D-Lain & Denise из Мадагаскара подарят зрителям «Интервидения» свою песню о любви «Хочу большего дня нас». Это пожелание двум влюбленным прожить свою любовь ещё лучше и глубже, чем раньше. Музыканты надеются, что их композиция вдохновит людей на то, чтобы они жили полной жизнью и становились сильнее, несмотря ни на какие испытания. D-Lain & Denise уверены, что современный мир нуждается в вдохновляющих посланиях, призывающих к любви.

Музыкант из Египта Мустафа Саад споёт на Конкурсе балладу о любви «Среди всех девушек». Аранжировка песни – красивый микс поп-баллады в арабском стиле с оттенками треков для киноисторий и ближневосточными мотивами.

Певец сам написал текст к этой песне и в одном из интервью признался, что это произошло в тот период, когда в его жизни и карьере была пауза – время, когда он переживал неуверенность, тоску и задумывался о личностном росте. Песня стала средством выражения тихой силы и веры. Богатая метафорами и чувственными деталями, песня сочетает нежность и восхищение, выражая любовь настолько редкую и драгоценную, что она кажется небесной.

Использованный автором образ бабочки, символизирующей душевное возрождение, в музыкальном плане передан через сочетание нежных арабских мелодий, современных поп-ритмов и оркестровых приёмов. Смена нежных куплетов и мощных припевов как бы передаёт неизменную истину: некоторые истории любви — это просто вопрос времени.

Певец признаётся: «Эта песня очень личная, и я знаю, что я не одинок в своих чувствах».