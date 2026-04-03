Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией даргинца — Героя Советского Союза из Республики Дагестан

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Новый проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Среди них – уроженец Республики Дагестан Герой Советского Союза Зульпукар Абдурахманов.

В специальном разделе на сайте Музея Победы появилась история о его беспримерном мужестве и отваге. Зульпукар Абдурахманов родился в 1924 году в селе Ташкопур Левашинского района Дагестанской АССР в крестьянской семье. Даргинец. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. В составе 19-й стрелковой дивизии 57-й армии 2-го Степного фронта участвовал в решающей фазе Курской битвы – Белгородско-Харьковской операции. Затем в освобождении Левобережной Украины.

В ноябре 1944 года, в районе югославского села Драж полк 19-й стрелковой дивизии должен был захватить дамбу, на которой немцы оборудовали огневые точки. 21 ноября 1944 года лейтенант Зульпукар Абдурахманов с двумя бойцами скрытно подобрался к немецким позициям. В последний момент немцы заметили группу Абдурахманова и открыли огонь, два бойца погибли, но лейтенанту удалось уничтожить расчёт станкового пулемёта. Немцы направили против лейтенанта еще автоматчиков и, отбивая контратаку, Зульпукар Абдурахманов открыл огонь из трофейного оружия, уничтожив около сорока солдат противника. В этом неравном бою он погиб, однако образовавшаяся брешь в немецкой обороне позволила подразделениям полка ворваться на дамбу и завершить прорыв. Похоронен Зульпукар Абдурахманов на кладбище деревни Бездан (ныне территория Сербии).

За проявленные мужество и героизм Зульпукар Абдурахманов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза, а также награжден орденами Ленина и Красной Звезды. В 2024 году в сербском поселке Бездан был открыт памятник Герою Советского Союза, уроженцу Дагестана Зульпукару Абдурахманову.