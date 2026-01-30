Оплата публикаций

Музей Победы организовал показ фильма «Блокада. Всегда со мной» в регионах России

блокада
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

По инициативе Музея Победы, в рамках дней единых действий, посвященных 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в музеях по всей России был показан фильм «Блокада. Всегда со мной». К акции, которая прошла с 24 по 29 января 2026 года, присоединились музеи-партнеры Международного проекта «Территория Победы» почти из 50 регионов нашей страны.

«Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это одно из самых трагических событий Второй мировой войны. Несмотря на голод, холод и бомбежки, ленинградцы не сдались врагу. Они выстояли, показав пример невероятной стойкости, мужества и веры в Победу», — подчеркнули в Музее Победы.

Фильм составлен из личных воспоминаний участников и архивной кинохроники блокадных лет. О самом тяжёлом времени в жизни города рассказывают известные артисты, деятели культуры и науки, пережившие блокаду: Илья Резник, Георгий Штиль, Лариса Лужина, Кира Крейлис-Петрова, Иван Краско, Рудольф Фурманов, Артур Чилингаров.

Всего было проведено более 90 кинопоказов, посетителями которых стали свыше 2000 зрителей разных возрастов.

