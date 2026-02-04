Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииТеатр ФЭСТ открывает двери после масштабной реконструкции

Театр ФЭСТ открывает двери после масштабной реконструкции

T1
By T1
129
театр фэст
Фото: пресс-служба Театра ФЭСТ

Реконструкция стала возможной благодаря реализации национального проекта «Семья» и была проведена Министерством строительного комплекса Московской области. Работы были направлены на создание современного, комфортного и технологически оснащенного культурного пространства в городе. Реконструкция проходила под личным кураторством Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В рамках проекта были выполнены масштабные работы:

  • Реконструировано существующее здание театра.
  • Возведены новые двухэтажные пристройки, что позволило увеличить полезные площади.
  • Полностью заменена мебель в зрительских и служебных зонах.
  • Установлено современное световое и звуковое оборудование.
  • Построена пятая сцена в театре — мультимедийная
  • Проведено комплексное благоустройство прилегающей территории для повышения комфортности среды.

Общий объем инвестиций в обновление театрального комплекса составил около 1 миллиарда рублей.

«Открытие театра ФЭСТ после такой значительной трансформации – это большое событие не только для Мытищ, но и для всего Подмосковья. Мы создали по-настоящему современную площадку, где искусство доступно в самых комфортных условиях. Это важный вклад в реализацию национального проекта «Семья», который призван укреплять культурные и семейные ценности», – отметил Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ближайших планах театра — выпуск двух премьер, проведение режиссерской лаборатории на постановку спектакля о семейных ценностях и проведение очередного международного театрального фестиваля «Подмосковные вечера»

Предыдущая статья
От тренча до бомбера: 5 стильных курток в мужском гардеробе
Следующая статья
Сериал «Технолайк» стал феноменом Рунета

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru