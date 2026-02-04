Театр ФЭСТ открывает двери после масштабной реконструкции

Реконструкция стала возможной благодаря реализации национального проекта «Семья» и была проведена Министерством строительного комплекса Московской области. Работы были направлены на создание современного, комфортного и технологически оснащенного культурного пространства в городе. Реконструкция проходила под личным кураторством Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В рамках проекта были выполнены масштабные работы:

Реконструировано существующее здание театра.

Возведены новые двухэтажные пристройки, что позволило увеличить полезные площади.

Полностью заменена мебель в зрительских и служебных зонах.

Установлено современное световое и звуковое оборудование.

Построена пятая сцена в театре — мультимедийная

Проведено комплексное благоустройство прилегающей территории для повышения комфортности среды.

Общий объем инвестиций в обновление театрального комплекса составил около 1 миллиарда рублей.

«Открытие театра ФЭСТ после такой значительной трансформации – это большое событие не только для Мытищ, но и для всего Подмосковья. Мы создали по-настоящему современную площадку, где искусство доступно в самых комфортных условиях. Это важный вклад в реализацию национального проекта «Семья», который призван укреплять культурные и семейные ценности», – отметил Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ближайших планах театра — выпуск двух премьер, проведение режиссерской лаборатории на постановку спектакля о семейных ценностях и проведение очередного международного театрального фестиваля «Подмосковные вечера»