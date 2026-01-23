Оплата публикаций

Радиомарафон РТРС связал Вологодскую область с Северным полюсом и Шри-Ланкой

Радиолюбитель РТРС выходит на связь под позывным RT25VO
Радиолюбитель РТРС выходит на связь под позывным RT25VO. Фото: Пресс-служба РТРС

В селе Липин Бор Вологодской области завершился первый этап радиоэкспедиции РТРС, приуроченной к 25-летию предприятия. Радиолюбители вышли в коротковолновый эфир с берега Белого озера — из локации, где расположен самый высокий объект связи в регионе: 350-метровая мачта.

«Акция РТРС напоминает, что Россия сильна регионами и в том числе яркими малыми населенными пунктами. За время работы из Великого Устюга, Тотьмы и Липина Бора команда радиолюбителей провела более 1500 радиосеансов с 65 странами. К примеру, нам удалось связаться с Северным полюсом, ледоколом “Красин”, с энтузиастами таких стран, как Австралия, Куба, Шри-Ланка, Оман», — прокомментировал заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд.

В ходе рабочего визита Виктор Горегляд встретился с главой Вашкинского муниципального округа Русланом Ваниевым. Стороны обсудили развитие связи и инфраструктуры Липина Бора. Замгендиректора РТРС отметил, что до перехода на цифровое телевидение в селе смотрели всего пять аналоговых каналов, сегодня его жителям доступны 20 эфирных телеканалов и три радиостанции в высоком качестве. Глава округа подчеркнул, что благодаря нацпроектам и региональным программам «Градсоветы 2.0» село системно обновляется: от запуска новых газовых котельных и капремонта инженерных сетей до создания современной социальной и медиасреды.

Заместитель главы округа Дмитрий Ковров побывал в цехе «Липин Бор» и ознакомился с работой радиолюбительской станции.

Участники экспедиции посетили Вашкинский краеведческий музей, фонды которого насчитывают более девяти тысяч экспонатов, отражающих быт и традиции села. Современное творческое лицо Липина Бора представила мастерская художницы Александры Ильиной LipinWood, где в экостиле создаются авторские скульптуры и предметы интерьера. Особое впечатление на гостей произвела набережная Белого озера: здесь в ходе масштабного благоустройства завершается создание современного пляжа с профессиональными волейбольными площадками, что делает Липин Бор местом притяжения для туристов и спортсменов.

Акция, проводящаяся при поддержке Союза радиолюбителей России, продолжится еще в 12 регионах страны. Всем участникам отправят красочные открытки с изображениями достопримечательностей малых городов (QSL-карточки). Радиолюбители, которые выполнят соответствующие условия, получат дипломы и юбилейные вымпелы. Подробности размещены на сайте РТРС.РФ в разделе «Радиолюбительские дипломы РТРС».

